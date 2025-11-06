Новосибирцев приглашают написать «Большой этнографический диктант»

Федеральное агентство по делам национальностей проводит десятый «Большой этнографический диктант». В 2025 году задания Диктанта включают в себя 30 вопросов. Итоги будут подведены 12 декабря 2025 года.

Участниками Диктанта могут стать граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств, владеющие русским, английским или испанским языками, любого возраста. Для очного участия в Диктанте необходимо прийти на специально организованную площадку Акции, для онлайн участия достаточно зайти на официальный сайт акции и выбрать вкладку «Пройти Диктант».

Общая сумма баллов за Диктант – 100, максимальное время выполнения заданий – 45 минут.

12+