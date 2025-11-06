Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Новосибирцев приглашают написать «Большой этнографический диктант»

Всероссийская просветительская акция доступна в онлайн и офлайн-формате.

Федеральное агентство по делам национальностей проводит десятый «Большой этнографический диктант». В 2025 году задания Диктанта включают в себя 30 вопросов. Итоги будут подведены 12 декабря 2025 года.

Участниками Диктанта могут стать граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств, владеющие русским, английским или испанским языками, любого возраста. Для очного участия в Диктанте необходимо прийти на специально организованную площадку Акции, для онлайн участия достаточно зайти на официальный сайт акции и выбрать вкладку «Пройти Диктант».

Общая сумма баллов за Диктант – 100, максимальное время выполнения заданий – 45 минут.

12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: