Новосибирские роботы претендуют на победу в международном турнире

Четыре команды из Новосибирской области представят своих роботов на четвертом отборочном этапе Международного чемпионата по битве роботов сезона 2025 года. В трех предыдущих приняли участие 84 команды со всего мира, 24 из них продолжат борьбу. Цель мероприятия – популяризация инженерного движения и цифровых технологий.

В отборочном этапе за путевку в финал сразятся 28 команд инженеров из России, Беларуси, Индии и Китая: 16 команд в рамках дисциплины «Битва роботов» в весовой категории до 110 килограммов и 12 команд в рамках дисциплины «Битва мини-роботов» в весовой категории до 1,5 килограммов.