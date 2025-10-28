Новосибирские роботы претендуют на победу в международном турнире

Среди участников соревнований — четыре команды из Новосибирской области, в том числе три команды из НГТУ НЭТИ.
Четыре команды из Новосибирской области представят своих роботов на четвертом отборочном этапе Международного чемпионата по битве роботов сезона 2025 года. В трех предыдущих приняли участие 84 команды со всего мира, 24 из них продолжат борьбу. Цель мероприятия – популяризация инженерного движения и цифровых технологий.
В отборочном этапе за путевку в финал сразятся 28 команд инженеров из России, Беларуси, Индии и Китая: 16 команд в рамках дисциплины «Битва роботов» в весовой категории до 110 килограммов и 12 команд в рамках дисциплины «Битва мини-роботов» в весовой категории до 1,5 килограммов.
Среди участников – четыре команды Новосибирской области. В весовой категории до 110 килограммов на турнир заявились три коллектива Новосибирского государственного технического университета: «Похитители молнии», «Урфин», «Wolfram». В категории мини-роботов регион представит команда «Steel Warriors» детского технопарка «Кванториум» областного центра развития творчества детей и юношества.
Соревнования пройдут 1 ноября в Свердловской области на территории Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».
