Неизвестная археологическая культура: новосибирские ученые обнаружили необычные артефакты начала бронзового века

Ученые Института археологии и этнографии СО РАН во время раскопок в Новосибирской области нашли необычную керамику начала бронзового века. Керамика может принадлежать неизвестной ранее археологической культуре, существовавшей в этот период в Сибири, сообщил в беседе с ТАСС заведующий отделом археологии палеометалла института, академик РАН Вячеслав Молодин.

"Мы работали в Венгеровском районе, в Барабе, проверяли полученные ранее данные геофизики. Раскопали очень интересное жилое сооружение. Оказалось, это довольно большое жилище ранней поры бронзового века - это конец IV - начало III века до нашей эры, что подтверждается датировкой костных останков. В нем мы обнаружили ранее неизвестную очень интересную керамику. Она может принадлежать либо слабо изученной до настоящего времени так называемой усть-тартасской культуре, либо вообще новой, ранее неизвестной археологам культуре", — сказал собеседник ТАСС.

По словам ученого, были найдены плоскодонные сосуды, поверхность которых обработана узором, имитирующим текстиль. Такой орнамент мог получиться, если наложить на сырую глину ткань. "На одном сосуде орнамент выглядит как шахматная доска, я не видел такой керамики", - пояснил Молодин. "Несмотря на известный теперь возраст объекта, в культурном отношении - это пока загадка", — отметил господин Молодин.

Комплекс "Тартас-1", который исследователи изучают в Барабинской лесостепи, представляет собой обширный археологический памятник, включающий поселения и некрополь. Раскопки ведутся там на протяжении уже нескольких лет.