Как в новосибирских детсадах занимаются с особенными ребятами?

Формирование безбарьерной среды в детских садах обсудили на оперативном совещании в мэрии Новосибирска. Создание специальных детсадовских групп для детей с особенностями здоровья – одно из важных направлений работы. По словам мэра Максима Кудрявцева, со стороны родителей дошкольников такой запрос из года в год растёт.

Дошкольные образовательные организации Новосибирска посещают почти 80 тысяч детей, из них более 14 тысяч – с особыми образовательными потребностями и инвалидностью. В детских садах Новосибирска уже работает 967 общеразвивающих групп для здоровых детей, 1360 комбинированных групп для детей с особыми образовательными потребностями и здоровых детей, 302 компенсирующие группы для детей с особыми образовательными потребностями, 381 группа для часто болеющих и детей с туберкулезной интоксикацией.