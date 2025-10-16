Как в новосибирских детсадах занимаются с особенными ребятами?

В Новосибирске обсудили создание комфортных условий для обучения детей с сахарным диабетом, нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и другими особенностями здоровья.
Формирование безбарьерной среды в детских садах обсудили на оперативном совещании в мэрии Новосибирска. Создание специальных детсадовских групп для детей с особенностями здоровья – одно из важных направлений работы. По словам мэра Максима Кудрявцева, со стороны родителей дошкольников такой запрос из года в год растёт.
Дошкольные образовательные организации Новосибирска посещают почти 80 тысяч детей, из них более 14 тысяч – с особыми образовательными потребностями и инвалидностью. В детских садах Новосибирска уже работает 967 общеразвивающих групп для здоровых детей, 1360 комбинированных групп для детей с особыми образовательными потребностями и здоровых детей, 302 компенсирующие группы для детей с особыми образовательными потребностями, 381 группа для часто болеющих и детей с туберкулезной интоксикацией.
В 13 детских садах Новосибирска принимают детей с нарушением зрения, в трёх – с нарушением слуха. Также дошкольные учреждения посещают дети с пищевой аллергией, нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети с сахарным диабетом, пороком сердца. В детские сады ходят 19 ребят с сахарным диабетом и 580 – с расстройством аутистического спектра. Для них организовано тьюторское или ассистентское сопровождение.
Родителям предоставляется возможность выбора: водить своего ребенка в общеразвивающую группу (инклюзивно), либо в группу комбинированной, компенсирующей или оздоровительной направленности.
Отмечается, что с родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, туберкулёзной интоксикацией, детей-инвалидов, детей, имеющих недостатки в физическом или психологическом развитии, оплата за присмотр и уход в детских садах не взимается.
