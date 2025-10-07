Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новосибирцы попали в топ самых цитируемых ученых мира

Ежегодный рейтинг ученых составил Стэндфордский университет (штат Калифорния, США).

Стэндфордский университет опубликовал рейтинг ученых, которые оказали существенное влияние на науку. В него вошли 13 исследователей Новосибирского государственного университета, об этом пишет издание НДН.инфо со ссылкой на пресс-службу НГУ.

В списке оказались как штатные сотрудники новосибирского вуза, так и совместители, указывающие университет в своих публикациях. В их числе — академик РАН Александр Бондарь, член-корреспондент РАН Виктор Фадин, профессор Инна Сафонова, доктор химических наук Нина Грицан и другие деятели науки.

Мировой рейтинг World’s Top 2% Scientists за прошлый год охватил более двухсот тысяч ученых со всего мира.

