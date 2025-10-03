Женская гимназия, учеба во время Великой Отчесетвенной, создание физматшколы: как развивалось образование в Новосибирске?

В залах музея рассказана история Ново-Николаевской женской гимназии и реального училища Дома Романовых для юношей. На экспозиции передана обстановка, в которой приходилось получать знания детям во время Великой Отечественной войны, показан путь перехода к всеобщему образованию. Отдельное внимание уделено привычным традициям – первому звонку и торжественной линейке. Также демонстрируется школьная форма разных эпох.