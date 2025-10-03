Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Наука и образование

Женская гимназия, учеба во время Великой Отчесетвенной, создание физматшколы: как развивалось образование в Новосибирске?

Какой была школьная форма, как проводились раньше торжественные линейки и первые звонки — об этом и многом другом можно узнать благодаря новой экспозиции.

2 октября в главном здании Краеведческого музея открылась выставка «За школьной партой». Выставка посвящена развитию образования в Новосибирске: от учреждения первых школ в перспективном Ново-Николаевске до создания в Академгородке физико-математической школы, которая сегодня входит в пятёрку лучших школ страны.

В залах музея рассказана история Ново-Николаевской женской гимназии и реального училища Дома Романовых для юношей. На экспозиции передана обстановка, в которой приходилось получать знания детям во время Великой Отечественной войны, показан путь перехода к всеобщему образованию. Отдельное внимание уделено привычным традициям – первому звонку и торжественной линейке. Также демонстрируется школьная форма разных эпох.

Представлены сотни экспонатов из фондов Новосибирского государственного краеведческого музея: строгая гимназическая форма и пионерские галстуки, перьевые ручки и чернильницы, современные дневники и тетради, фотографии классов и личные вещи выдающихся новосибирских педагогов.

