В Новосибирске завершается строительство новой школы в Заельцовском районе

Завершается строительство новой школы по улице Кубовой, 100 в Заельцовском районе, готовность объекта составляет 99%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. «Ожидаем проверку со стороны инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области. Строим ливневую канализацию на территории будущей школы. Её протяженность – 241 метр. Подрядчик уже проложил трубы и смонтировал шесть из девяти колодцев, – рассказал градоначальник. – Полностью завершить работы рассчитываем к середине июля, сейчас готовность коммуникаций – 83%».