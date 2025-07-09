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В Новосибирске завершается строительство новой школы в Заельцовском районе

Стоимость школы на улице Кубовой оценивается в сумму более 2 миллиардов рублей.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

Завершается строительство новой школы по улице Кубовой, 100 в Заельцовском районе, готовность объекта составляет 99%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. «Ожидаем проверку со стороны инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области. Строим ливневую канализацию на территории будущей школы. Её протяженность – 241 метр. Подрядчик уже проложил трубы и смонтировал шесть из девяти колодцев,  – рассказал градоначальник. – Полностью завершить работы рассчитываем к середине июля, сейчас готовность коммуникаций – 83%».

телеграм-канал Максима Кудрявцева
телеграм-канал Максима Кудрявцева
телеграм-канал Максима Кудрявцева
телеграм-канал Максима Кудрявцева

Новая школа стоимостью более 2 миллиардов рублей рассчитана на 825 учеников в одну смену. Проект нетиповой, создан с учётом сложившейся застройки. Рядом возвели отдельный блок для занятий спортом и стадион.

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