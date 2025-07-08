Краеведческий музей организовал археологический тур по Новосибирской области

Новосибирский краеведческий музей завершил музейно-туристический проект «В гостях у археологов». 180 участников тура посетили археологический раскоп в Ордынском районе, попробовали себя в роли мастеров по ручной лепке, древних ювелиров и учёных-антропологов.

Археологический отряд музея проводил раскопки кургана на могильнике Усть-Алеус-3. Курган был полностью разрушен противопожарной распашкой.

Во время экспедиции сотрудники музея изучали курганный могильник большереченской культуры эпохи раннего железа (VI–IV вв. до н.э.). Участники тура получили возможность заглянуть в гости к археологам и погрузились в мир исследователей древности. Они смогли освоить методы полевой археологии, принять участие в раскопках, узнать о жизни людей в раннем железном веке. Кроме того, в программу автобусного тура входило посещение исторических мест Новосибирского и Ордынского районов: мемориал участникам Ирменского сражения 1598 года село Новопичугово, печь для обжига извести, село Спирино, каменная стела раннего железного века, посёлок Ордынское, Заволокинская деревня, остатки буксирного парохода «Михаил Фрунзе».