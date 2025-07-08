Краеведческий музей организовал археологический тур по Новосибирской области

По итогам экспедиции были обнаружены два погребения раннего железного века.
Новосибирский краеведческий музей завершил музейно-туристический проект «В гостях у археологов». 180 участников тура посетили археологический раскоп в Ордынском районе, попробовали себя в роли мастеров по ручной лепке, древних ювелиров и учёных-антропологов.
Археологический отряд музея проводил раскопки кургана на могильнике Усть-Алеус-3. Курган был полностью разрушен противопожарной распашкой.
Во время экспедиции сотрудники музея изучали курганный могильник большереченской культуры эпохи раннего железа (VI–IV вв. до н.э.). Участники тура получили возможность заглянуть в гости к археологам и погрузились в мир исследователей древности. Они смогли освоить методы полевой археологии, принять участие в раскопках, узнать о жизни людей в раннем железном веке. Кроме того, в программу автобусного тура входило посещение исторических мест Новосибирского и Ордынского районов: мемориал участникам Ирменского сражения 1598 года село Новопичугово, печь для обжига извести, село Спирино, каменная стела раннего железного века, посёлок Ордынское, Заволокинская деревня, остатки буксирного парохода «Михаил Фрунзе».
По итогам экспедиции археологи обнаружили два погребения раннего железного века (VI-IV века до н.э.) — в одном находился ребёнок 10 лет, в другом — взрослый человек. Обе могилы относят к Большереченской культуре лесостепного Приобья. В них сохранились деревянные конструкции: рамы из берёзовых горбылей, обрамляющие ямы и многослойные перекрытия из сосновых бревен. В погребении взрослого археологи нашли остатки заупокойной пищи – реберную часть туши лошади и фрагмент спинной части туши овцы.
Большой интерес для науки представляют хорошо сохранившиеся фрагменты сосновых бревен, которые будут переданы для дендрохронологических и радиокарбонных исследований в институт археологии и этнографии СО РАН. Эти исследования помогут установить дату захоронений под курганом.
Проект реализуется при поддержке министерства культуры Новосибирской области. Научно-методическую помощь проекту оказывает ИАЭТ СО РАН.
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