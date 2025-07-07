Как изменились результаты ЕГЭ у новосибирских выпускников в этом году?

Об итогах государственной итоговой аттестации на пресс-конференции рассказал заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

В основной период ЕГЭ было задействовано 116 пунктов проведения экзаменов, из них 97 основных, 14 – в местах лишения свободы, 2 – на базе больницы и 3 – на дому. Во всех пунктах была использована технология печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и сканирование экзаменационных материалов участников в аудиториях.

В основной период проведения экзаменов приняли участие 14 480 человек, из них 13 526 –выпускники текущего года.

«Досрочно завершили экзамен по уважительным причинам 95 участников ЕГЭ, большинство из них приняли повторное участие в экзаменах в резервные дни. За нарушение порядка были удалены 14 человек: 3 – за наличие мобильного телефона, 11 – за наличие шпаргалок. Мы ежегодно напоминаем выпускникам и родителям, что данная ситуация для выпускника очень неблагоприятна. Возможность пересдать экзамен при удалении за нарушение порядка появляется только через год. Если участника удалили с обязательного предмета, то выпускник остается без аттестата в этом году», – подчеркнул Владимир Щукин.

Результаты ЕГЭ 2025 года стабильны и незначительно отличаются от результатов прошлых лет.

«Более высокие результаты, чем в прошлом году, выпускники получили по математике профильного уровня, химии, биологии и английскому языку. 69 участников ЕГЭ получили стобалльные результаты. Наибольшее количество 100-балльников – по химии. Впервые наши ребята получили стобалльные результаты по французскому языку – это выпускники гимназии № 16 «Французская», – сообщил замминистра образования региона.

В этом году 1 866 выпускников окончили школу с медалями I и II степени «За особые успехи в учении».

Одним из наиболее важных изменений в проведении ГИА-11 с 2024 года стало поручение Владимира Путина о предоставлении возможности пересдачи ЕГЭ по одному из учебных предметов по выбору учащегося и использования результатов пересдачи для поступления в вуз. 3 и 4 июля выпускники текущего года имели право сдать ЕГЭ по одному из предметов для улучшения результатов. Всего в регионе было подано 2854 заявления. Свои результаты участники, сдававшие экзамен 3 июля, узнают не позднее 14 июля, сдававшие 4 июля – не позднее 15 июля.