Как в новосибирских школах работают группы продленного дня?

Как подчеркнула замгубернатра Валентина Дудникова на заседании оперштаба по образованию, создание дополнительных групп продленного дня расширит возможности поддержки семей, поэтому правительством региона уделяется серьезное внимание этой работе, количество таких групп должно быть увеличено. «Это социально значимый вопрос, ведь помимо образовательного эффекта – подготовки домашних заданий, повышения уровня успеваемости учеников, группы продленного дня являются действенным механизмом поддержки семьи. Важность этого проекта – социально-гуманитарная, прежде всего, она заключается в помощи семьям региона, поэтому к его реализации необходимо подходить максимально серьезно. Такие группы должны в необходимом объеме действовать во всех районах области», – акцентировала внимание Валентина Дудникова.

Заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин доложил, что в рамках национального проекта «Семья» начиная с 2025 года реализуется федеральный проект «Многодетная семья», одним из ключевых показателей проектов является мероприятие по созданию групп продленного дня для обучающихся 1–4 классов в образовательных организациях. Группы обеспечивают присмотр и уход за детьми, а также помогают семьям в организации домашней работы и самоподготовки, способствуют всестороннему развитию детей, включая познавательное, творческое, физическое и нравственное, помогают детям подготовиться к учебным занятиям, выполняя домашние задания и занимаясь самоподготовкой, обеспечивают безопасность детей после уроков, когда родители еще не могут их забрать. В 2024/2025 учебном году в Новосибирской области функционирует 557 групп «продленки» с общим охватом более 10 тысяч обучающихся.