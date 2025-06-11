Сколько новосибирских выпускников сдали ЕГЭ-2025 на сто баллов?

Завершился основной период ЕГЭ, и уже известны первые предварительные результаты по истории, литературе, химии и математике (профиль) — экзамены сдавали более 7 тысяч выпускников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.



100 баллов набрали 29 одиннадцатиклассников из новосибирских школ:

• по истории — 3 человека,

• по литературе — 7,

• по химии — 13,

• по математике (профиль) — 6.



Еще 1074 выпускника получили от 80 до 99 баллов.



Экзамены проходили в штатном режиме. За объективностью следили общественные наблюдатели — родители, студенты и сотрудники регионального министерства образования.



«Ждем итоги по остальным предметам. Всем выпускникам — выдержки и удачи на финишной прямой!» — написал глава города.