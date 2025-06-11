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Сколько новосибирских выпускников сдали ЕГЭ-2025 на сто баллов?

Особенно много «соток» — по химии, которую на высший балл сдали сразу тринадцать школьников.

pxhere.com

Завершился основной период ЕГЭ, и уже известны первые предварительные результаты по истории, литературе, химии и математике (профиль) — экзамены сдавали более 7 тысяч выпускников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

100 баллов набрали 29 одиннадцатиклассников из новосибирских школ:
• по истории — 3 человека,
• по литературе — 7,
• по химии — 13,
• по математике (профиль) — 6.

Еще 1074 выпускника получили от 80 до 99 баллов. 

Экзамены проходили в штатном режиме. За объективностью следили общественные наблюдатели — родители, студенты и сотрудники регионального министерства образования.

«Ждем итоги по остальным предметам. Всем выпускникам — выдержки и удачи на финишной прямой!» — написал глава города.

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