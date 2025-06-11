В новосибирском метро появился новый тематический поезд, посвященный науке и технологиям

В Новосибирском метрополитене появился новый тематический поезд, пишет телеграм-канал городской администрации. Новосибирцы и гости города смогут в течение двух месяцев ознакомиться с размещенной в четырех вагонах экспозицией «Научный экспресс: технологический путь к лидерству».