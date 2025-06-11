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В новосибирском метро появился новый тематический поезд, посвященный науке и технологиям

Поезд запустили в рамках предстоящего форума технологического развития «Технопром-2025».

телеграм-канал мэрии Новосибирска

В Новосибирском метрополитене появился новый тематический поезд, пишет телеграм-канал городской администрации. Новосибирцы и гости города смогут в течение двух месяцев ознакомиться с размещенной в четырех вагонах экспозицией «Научный экспресс: технологический путь к лидерству».

телеграм-канал мэрии Новосибирска
телеграм-канал мэрии Новосибирска

Экспозиция подготовлена в рамках организации и проведения XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025». Проект рассказывает о достижениях научных и образовательных организаций и предприятий региона в сфере науки и современных технологий.

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