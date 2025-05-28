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Наука и образование

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В Новосибирской области создали образовательный кластер — от яслей до выпускных классов

Со следующего учебного года кластер заработает в новосибирском Марусино.

минстрой НСО

В Марусино введен в эксплуатацию детский сад, который смогут посещать 120 воспитанников – как ясельного возраста, так и малышей от 3 до 7 лет. С учетом построенной неподалеку новой школы на 550 учеников, в селе с начала следующего учебного года начнет функционировать полноценный образовательный кластер.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что последние годы Новосибирский район постоянно прирастает социальными объектами, в том числе, образования. Три года назад в поселке Восход построена школа, рассчитанная на 1 100 мест, год спустя такая же по мощности школа построена в Краснообске, в прошлом году завершено строительство сразу трех школ – в поселке Элитный, селах Толмачево и Марусино.

минстрой НСО

«Сегодня в Новосибирской районе введен в эксплуатацию еще один объект образования – детский сад в селе Марусино, для достройки которого минстроем региона был разработан отдельный алгоритм. Завершением строительства детского сада занималась подрядная организация ООО «СтройМарт». Строители вышли на площадку в октябре прошлого года и за 7 месяцев провели колоссальный объем работ по усилению конструкции здания и благоустройству прилегающей территории, чтобы объект полностью соответствовал действующим в настоящее время требованиям в учреждениям образования. После ввода в эксплуатацию и получения лицензии, в детсад придут первые воспитанники», – поделился Дмитрий Богомолов.

Детский сад в Марусино площадью почти 2, 5 тысяч кв.м. рассчитан на 120 воспитанников, в том числе ясельного возраста. В двухэтажном здании помимо групповых, предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты логопеда и психолога, помещения для кружков.

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