В Новосибирской области создали образовательный кластер — от яслей до выпускных классов

В Марусино введен в эксплуатацию детский сад, который смогут посещать 120 воспитанников – как ясельного возраста, так и малышей от 3 до 7 лет. С учетом построенной неподалеку новой школы на 550 учеников, в селе с начала следующего учебного года начнет функционировать полноценный образовательный кластер.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что последние годы Новосибирский район постоянно прирастает социальными объектами, в том числе, образования. Три года назад в поселке Восход построена школа, рассчитанная на 1 100 мест, год спустя такая же по мощности школа построена в Краснообске, в прошлом году завершено строительство сразу трех школ – в поселке Элитный, селах Толмачево и Марусино.