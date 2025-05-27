Новосибирский государственный университет — в числе лучших российских вузов рейтинга Forbes

Forbes представил рейтинг 100 лучших университетов России. В топ-15 вошли 9 московских вузов, 3 университета из Санкт-Петербурга и по одному учебному заведению из Свердловской и Новосибирской областей. НГУ является единственным вузом за Уралом, который попал в топ-15 данного рейтинга, сообщает nsu.ru.

Рейтинг Forbes публикуется в 7-й раз, вузы оценивались по 17 критериям, объединенным в пять метрик: качество нетворкинга, репутация у работодателей, международная репутация, академическая среда и фактор Forbes.

Метрика «Качество нетворкинга» отражает общий уровень знаний абитуриентов, принятых в вуз, и потенциал формировать полезные связи в процессе обучения. Учитывались два основных параметра: средний балл ЕГЭ поступивших и доля победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад от общего числа студентов.

Для оценки репутации университета у работодателей, направлялись запросы в 150 компаний, входящих в число лучших работодателей России по версии Forbes, с просьбой перечислить вузы, выпускников которых они считают наиболее квалифицированными и стремятся нанимать в приоритетном порядке. Также оценивалась отраслевая репутация, когда работодатели указывали вузы с наилучшим качество подготовки специалистов в следующих областях: экономика, ИТ и технические науки, маркетинг и коммуникация, естественные науки, гуманитарные дисциплины, креативные индустрии. Выпускники НГУ работают в ведущих компаниях в разных отраслях.

При оценке показателя «Международная репутация вуза» принимали во внимание его узнаваемость в мировых академических кругах — значимый индикатор качества научной работы университета, а также ценности его диплома за рубежом.

Что касается метрики «Академическая среда», то это комплексный показатель, оценивающий образовательную экосистему, квалификацию преподавателей, интернационализацию и финансовое положение университета. Так, в НГУ более 80% преподавателей — это научные сотрудники институтов СО РАН, 8% представляют высокотехнологичный бизнес. Всего в университете более 2800 преподавателей и более 8600 студентов, таким образом, на одного преподавателя в НГУ приходится всего 2-3 студента.