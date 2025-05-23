В Новосибирской области обсудили работу специализированных медицинских классов

На данный момент в новосибирских школах насчитывается уже восемнадцать таких классов.
Плюсы ранней профориентации обсудили на совещании по медклассам представители министерства образования и министерства здравоохранения Новосибирской области, руководители департамента образования мэрии Новосибирска, НГМУ, Новосибирского медицинского колледжа, представители учреждений здравоохранения, руководители общеобразовательных организаций с медицинскими классами.
Заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова подчеркнула важность осознанного выбора медицинской профессии школьниками. Для этого необходимо не только их погружать в теорию, но и вовлекать в практические занятия, чтобы они получали навыки оказания первой медицинской помощи, а также имели представление об уходе за больными в лечебных учреждениях.
«Историческая особенность медуниверситета в том, что, какими бы ни были тяжёлыми времена, туда всегда был огромный конкурс. Дети поступают умные, много знают, фундаментально погружены в предметы, но у них нет понимания, во что они ввязываются. Даже на шестом курсе мы видим большой перекос. Студенты не знают, какое направление ординатуры им выбрать. То есть чем раньше человек будет профориентирован, тем вероятнее, что мы получим более грамотного и стабильного специалиста», – сказала Елена Аксенова.
Специализированные медицинские классы в школах Новосибирска в рамках реализации регионального проекта работают уже четыре года, отметил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев: «В городе специализированные медицинские классы появились в 2021-2022 учебном году. В настоящее время их уже 18, а в этом году ожидается первый выпуск 11 класса».
По словам директора Новосибирского Института Современного Образования, который координирует проект «Медицинские классы», Елены Плетневой, за основу концепции и положения о медицинских классах был взят практический опыт лицея № 22 «Надежда Сибири», где подобные классы действуют с 1993 года. За это время лицеем подготовлено более 280 выпускников, которые в последствие продолжили обучение по медицинскому профилю.
«С 2022 года за образовательными организациями с медицинскими классами стали закрепляться учреждения здравоохранения, что позволило школьникам за 4 года подробно познакомиться с деятельностью этих учреждений, а также с медицинскими профессиями. В целях непрерывной подготовки медицинский профиль стал вводиться с 8 класса, при этом в образовательную программу, помимо углубленного изучения химии, биологии, математики, физики и информатики, латыни и медицинского английского языка, включены дополнительные курсы по основам медицинских знаний и практикоориентированные занятия. В настоящее время в медицинских классах всего обучается 445 человек, это 8 школ Новосибирска. На следующий год у нас будет 4 выпускных 11-х класса», - отметила Елена Юрьевна Плетнёва.
Участники совещания отметили положительную динамику в освоении обучающимися специализированных медицинских классов предметов естественно-научного профиля, их стали чаще выбирать для ГИА и ЕГЭ.
Для повышения мотивации к выбору медицинских профессий школы активно взаимодействуют с партнерами, на площадках которых проводятся практические занятия с демонстрацией возможностей современной медицины. Выстраивается навигация будущей профессиональной карьеры выпускников медицинских классов.
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