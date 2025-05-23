В Новосибирской области обсудили работу специализированных медицинских классов

Плюсы ранней профориентации обсудили на совещании по медклассам представители министерства образования и министерства здравоохранения Новосибирской области, руководители департамента образования мэрии Новосибирска, НГМУ, Новосибирского медицинского колледжа, представители учреждений здравоохранения, руководители общеобразовательных организаций с медицинскими классами.

Заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова подчеркнула важность осознанного выбора медицинской профессии школьниками. Для этого необходимо не только их погружать в теорию, но и вовлекать в практические занятия, чтобы они получали навыки оказания первой медицинской помощи, а также имели представление об уходе за больными в лечебных учреждениях.

«Историческая особенность медуниверситета в том, что, какими бы ни были тяжёлыми времена, туда всегда был огромный конкурс. Дети поступают умные, много знают, фундаментально погружены в предметы, но у них нет понимания, во что они ввязываются. Даже на шестом курсе мы видим большой перекос. Студенты не знают, какое направление ординатуры им выбрать. То есть чем раньше человек будет профориентирован, тем вероятнее, что мы получим более грамотного и стабильного специалиста», – сказала Елена Аксенова.

Специализированные медицинские классы в школах Новосибирска в рамках реализации регионального проекта работают уже четыре года, отметил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев: «В городе специализированные медицинские классы появились в 2021-2022 учебном году. В настоящее время их уже 18, а в этом году ожидается первый выпуск 11 класса».