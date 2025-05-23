В наукограде Кольцово на площадке СКИФа стартовали первые эксперименты с электронным пучком

В Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» запустили бустерный синхротрон.
Бустерный синхротрон — это вторая ступень ускорительного комплекса СКИФ, установки класса «мегасайенс». В Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») запущен бустерный синхротрон и начались эксперименты с электронным пучком. Частицы сделали два полных оборота, а синхротронное излучение, которое они испустили, проходя через поворотные магниты, позволило измерить параметры пучка — его форму, размер, интенсивность.
«Сегодня важный этап реализации масштабного научного проекта федерального значения — запуск бустерного синхротрона ЦКП «СКИФ». Получено первое синхротронное излучение, начались первые эксперименты. И мы всё ближе приближаемся к финишу проекта, которого мы все с нетерпением ждем. Это достижение стало возможным благодаря тесному взаимодействию федеральных органов власти, региональных властей Новосибирской области, ученых Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН и высококлассных специалистов из разных регионов – проектировщиков, строителей, программистов. Запуск бустерного синхротрона открывает перед нами огромные перспективы развития науки и высоких технологий, способствуя укреплению позиций нашего региона, всей России в мировом научном сообществе. Этот объект станет уникальным инструментом для исследователей и промышленных предприятий, позволяя проводить уникальные исследования и разработки материалов нового поколения, исследовать устройство различной материи, что в будущем даст возможность улучшать ее свойства (создавать новые композиты, более долговечные аккумуляторы), совершенствовать технологии производства и повышать конкурентоспособность отечественной продукции на международном рынке», – прокомментировала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.
Параллельно с запуском бустерного синхротрона активно ведутся работы и на других площадках ЦКП «СКИФ». В корпусе стендов и испытаний идет сборка оборудования накопительного кольца и прецизионная юстировка выставки элементов на высокоточных подставках-гирдерах.
В здании накопителя завершился настил крыши. В тоннеле накопительного кольца залит пол, смонтирована специализированная геодезическая сеть, которая позволит организовать пространственную связь всех частей ускорительно-накопительного комплекса, идут работы по созданию инженерных коммуникаций.
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