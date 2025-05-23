В наукограде Кольцово на площадке СКИФа стартовали первые эксперименты с электронным пучком

«Сегодня важный этап реализации масштабного научного проекта федерального значения — запуск бустерного синхротрона ЦКП «СКИФ». Получено первое синхротронное излучение, начались первые эксперименты. И мы всё ближе приближаемся к финишу проекта, которого мы все с нетерпением ждем. Это достижение стало возможным благодаря тесному взаимодействию федеральных органов власти, региональных властей Новосибирской области, ученых Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН и высококлассных специалистов из разных регионов – проектировщиков, строителей, программистов. Запуск бустерного синхротрона открывает перед нами огромные перспективы развития науки и высоких технологий, способствуя укреплению позиций нашего региона, всей России в мировом научном сообществе. Этот объект станет уникальным инструментом для исследователей и промышленных предприятий, позволяя проводить уникальные исследования и разработки материалов нового поколения, исследовать устройство различной материи, что в будущем даст возможность улучшать ее свойства (создавать новые композиты, более долговечные аккумуляторы), совершенствовать технологии производства и повышать конкурентоспособность отечественной продукции на международном рынке», – прокомментировала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.