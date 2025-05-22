13,5 тысяч одиннадцатиклассников отмечают последние звонки в новосибирских школах

В школах Новосибирской области наступило время последних звонков: в этом году они прозвучат для 35 тысяч девятиклассников и 13,5 тысяч одиннадцатиклассников. Заместитель губернатора Валентина Дудникова поздравила выпускников новосибирской школы №186.

«Окончен важный этап жизни, наполненный знаниями, дружбой и яркими воспоминаниями. Пусть школа останется для вас местом, где вы учились дружить и любить свою Родину, ошибались и исправляли свои ошибки. Труд, терпение и мудрость ваших педагогов позволили сформировать в вас стремление к саморазвитию, преодолевать трудности и достигать цели, но самое главное – они научили вас размышлять, анализировать и критически мыслить. Надеюсь, вы навсегда сохраните в сердце тепло школы, мудрость учителей и улыбки одноклассников. Будьте верны своим мечтам, стремитесь к высоким целям, цените дружбу и любовь, проявляйте уважение к окружающим», – обратилась к выпускникам замгубернатора.

Как подчеркнули в министерстве образования Новосибирской области, для получения аттестата выпускникам необходимо успешно пройти государственную итоговую аттестацию.