Центральной площадкой для ГИА-2025 в Новосибирской области станет Университет архитектуры, дизайна и искусств имени Крячкова

К настоящему моменту на участие в основной период ГИА-11 зарегистрированы 14 996 человек. Количество участников меняется ежедневно, так как в ГЭК (Государственная экзаменационная комиссия) поступают заявления от выпускников прошлых лет и от участников, прибывших из других регионов.

В период экзаменационной кампании будет работать 114 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). В соответствии с порядком проведения ГИА-11, выпускники могут изменить (дополнить) перечень сдаваемых предметов при наличии уважительных причин, подтверждённых документально, но не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.

В 2025 году выделено более 117 млн рублей для организации проведения ГИА (приобретение оборудования, расходных материалов).

В основной период для участия в ГИА-9 зарегистрированы 37 543 человека: выпускники школ текущего года – 35 481 человек; не завершившие обучение в прошлые годы (не прошедшие ГИА) – 2 062.

В период экзаменационной кампании планируется задействовать 254 ППЭ. Выпускники для получения аттестата должны будут сдать 4 экзамена, 2 обязательных (русский язык и математику) и 2 экзамена по выбору.

С 2025 года, чтобы исключить ситуации необъективного проведения экзаменов, во всех пунктах проведения ГИА-9, система образования переходит на сканирование бланков ответов участников в аудиториях.

Центральной площадкой в 2025 году станет Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова. На этой площадке будет организовано более 40 мест для работы онлайн-наблюдателей.