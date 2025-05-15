О науке — интересно: в новосибирском Академпарке пройдет фестиваль «Смарт Пикник»

На фестивале ожидается мощный музыкальный блок, зафиналит который выступление популярной группы «Моя Мишель».
24 мая в Академпарке пройдет ежегодный научно-популярный фестиваль «Смарт Пикник 2025», сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru. Миссия фестиваля – в яркой и доступной форме показать всем гостям, что наука и инновации – это невероятно увлекательные и полезные сферы деятельности. Традиционно «Смарт Пикник» собирает на своих площадках более 10 тысяч гостей, его программа будет интересна людям всех возрастов и профессий.
В программе:
- выставки инженерных технологий и биотехнологий от резидентов Академпарка, коллективов СО РАН и вузов Новосибирска
- площадка «Точка.Логия» – познавательные активности от «Точки кипения Новосибирск» и Русского географического общества
- интерактивные игровые пространства «Спорт – Искусство – Интеллекты» и «Сценарии будущего»
- премьеры научно-популярных фильмов «Фабрики научного кино» и Фестиваля научного и индустриального кино «Кремний» и многое другое
Особенность фестиваля «Смарт Пикник» нынешнего года в том, что его площадки представляют собой логически связанный маршрут, и каждому гостю при желании будет предоставлена возможность пройти по ним увлекательный квест, получив в итоге призы от организаторов и партнеров фестиваля.
В финале гостей ожидает яркая музыкальная программа. На сцене, установленной между башнями Академпарка, выступят коллектив Новосибирской Государственной Филармонии с симфоническим шоу «Классика и саундтреки», музыкальные коллективы НГУ с кантатой «Юность Академгородка». Завершит программу выступление группы «Моя Мишель».
Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru
Вход бесплатный
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