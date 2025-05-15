О науке — интересно: в новосибирском Академпарке пройдет фестиваль «Смарт Пикник»

24 мая в Академпарке пройдет ежегодный научно-популярный фестиваль «Смарт Пикник 2025», сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru. Миссия фестиваля – в яркой и доступной форме показать всем гостям, что наука и инновации – это невероятно увлекательные и полезные сферы деятельности. Традиционно «Смарт Пикник» собирает на своих площадках более 10 тысяч гостей, его программа будет интересна людям всех возрастов и профессий.

В программе:

- выставки инженерных технологий и биотехнологий от резидентов Академпарка, коллективов СО РАН и вузов Новосибирска

- площадка «Точка.Логия» – познавательные активности от «Точки кипения Новосибирск» и Русского географического общества

- интерактивные игровые пространства «Спорт – Искусство – Интеллекты» и «Сценарии будущего»

- премьеры научно-популярных фильмов «Фабрики научного кино» и Фестиваля научного и индустриального кино «Кремний» и многое другое