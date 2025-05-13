Робот-ученый Эйнштейн, робопёс и другие технологии: в Новосибирске откроют музей «Город будущего»

Компания-организатор крупнейших международных образовательных интерактивных музеев «Город роботов», «Фестиваль роботов», «Дикая Африка», «Открытый космос», «Манга и аниме», «Япония.Фест» открывает в Новосибирске музей прорывных технологий «Город будущего» – уникальный высокотехнологичный образовательный проект, адаптированный для детей. Здесь в интерактивном формате можно познакомиться с роботехническими разработками со всей планеты, в том числе из России. Посетить «Город будущего» можно с 23 мая в ТРЦ «Мега, сообщает пресс-служба сайта правительства Новосибирской области nso.ru.

Музей «Город будущего» разделён на несколько тематических кварталов. В квартале роботов – российский робот-учёный Эйнштейн, самый похожий на настоящего человека робот в мире; робот Крузр, удививший своей гибкостью во время открытия олимпиады в Пекине самого Си Цзиньпиня; робопёс, который встаёт на задние лапы и выполняет сложные трюки; самый гибкий робот в мире Пеппер и герой сотен научных передач о роботах Нао; робопредсказатель, а также ходячий робот-гуманоид, который будет представляться в России впервые.

Посетители смогут посетить «лабораторию учёного», который работает над новыми изобретениями. Разработки и технологии в его кабинете реальные и очень прогрессивные: сложнейший компьютерный датчик с мониторами, благодаря которому можно узнать, как роботы «видят» людей; «живая лампа» как в мультиках студии Пиксар; технология, позволяющая управлять сложными объектами без рук.