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Робот-ученый Эйнштейн, робопёс и другие технологии: в Новосибирске откроют музей «Город будущего»

Высокотехнологичный музей заработает 23 мая в ТРЦ «Мега».

pxhere.com

Компания-организатор крупнейших международных образовательных интерактивных музеев «Город роботов», «Фестиваль роботов», «Дикая Африка», «Открытый космос», «Манга и аниме», «Япония.Фест» открывает в Новосибирске музей прорывных технологий «Город будущего» – уникальный высокотехнологичный образовательный проект, адаптированный для детей. Здесь в интерактивном формате можно познакомиться с роботехническими разработками со всей планеты, в том числе из России. Посетить «Город будущего» можно с 23 мая в ТРЦ «Мега, сообщает пресс-служба сайта правительства Новосибирской области nso.ru.

Музей «Город будущего» разделён на несколько тематических кварталов. В квартале роботов – российский робот-учёный Эйнштейн, самый похожий на настоящего человека робот в мире; робот Крузр, удививший своей гибкостью во время открытия олимпиады в Пекине самого Си Цзиньпиня; робопёс, который встаёт на задние лапы и выполняет сложные трюки; самый гибкий робот в мире Пеппер и герой сотен научных передач о роботах Нао; робопредсказатель, а также ходячий робот-гуманоид, который будет представляться в России впервые.

Посетители смогут посетить «лабораторию учёного», который работает над новыми изобретениями. Разработки и технологии в его кабинете реальные и очень прогрессивные: сложнейший компьютерный датчик с мониторами, благодаря которому можно узнать, как роботы «видят» людей; «живая лампа» как в мультиках студии Пиксар; технология, позволяющая управлять сложными объектами без рук.

nso.ru

В Киностудии посетители могут примерить роль известного телеведущего и взять интервью у робота-аниматроника. Гостей также ждёт Парк будущего с цветами-голограммами и большими светящимися одуванчиками. В местном кафе кофе варит робобариста, а робоофициант подвозит заказы к столикам. 

В отдельном зале собраны девять продвинутых нейросетей. Одна создает из рисунков посетителей мультфильм, другая рассказывает сказку, третья снимает посетителей в образе героев аниме. Главный экспонат зоны – трехметровая голова с нейросетью, которая рассказывает об устройстве искусственного интеллекта. 

Крупный раздел музея представлен «зелёными» технологиями. Посетители «Города будущего» не только увидят дизайнерские вещи из переработанных материалов, но смогут сами участвовать в процессе переработки пластика: засыпать в специальное устройство крышки от бутылок, измельчить их, а потом переплавить в брелок. Дети смогут испытать первую в мире качель-электростанцию. 

В «Городе будущего» регулярно будут проходить шоу (например, театр роботов, шоу пикселей), мастер-классы, здесь будут работать роботы-гиды и шесть зон виртуальной реальности.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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