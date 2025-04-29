18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

В НГТУ НЭТИ разрабатывают технологию для полезных напитков на основе зеленого чая

Такие напитки обладают высокой антиоксидантной активностью и помогают укреплять иммунитет.

nstu.ru

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ оптимизируют технологию микрокапсулирования экстракта зеленого чая для производства функциональных продуктов питания, в частности напитков, укрепляющих иммунитет и служащих профилактическим средством против различных заболеваний. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

 «В рамках данного проекта мы с командой занимаемся разработкой технологии микрокапсулирования экстракта зеленого чая для производства эффективной биологически активной добавки. Важно найти оптимальное соотношение ее компонентов для обеспечения усвоения антиоксидантов в организме и защиты их от окисления. Разработанная добавка может стать компонентом функциональных продуктов питания, например, напитков. При разработке функциональных напитков с использованием добавки были протестированы различные жидкие пищевые основы, включая нейтральные и терпкие ягодные напитки. Терпкие ягодные напитки были определены как оптимальная основа, поскольку их выраженный вкус эффективно маскирует горький и вяжущий вкус катехинов (антиоксидантов зеленого чая), что позволяет использовать более высокие концентрации добавки без ущерба для сенсорных свойств», — отмечает студентка второго курса магистратуры кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ НЭТИ Жибек Бактыбекова.

nstu.ru

По словам Жибек, уникальность данной разработки заключается в применении прогрессивной технологии микрокапсулирования для производства продуктов питания. Несмотря на свою эффективность, эта технология мало распространена в России. Еще одна особенность заключается в том, что при потреблении обычного зеленого чая человек получает очень низкую концентрацию антиоксидантов, а в функциональном напитке — более 15% от суточной нормы. 

В настоящее время исследование находится на стадии доклинических испытаний разработанных образцов. 

«Мы надеемся, что наша разработка поможет улучшить качество жизни и здоровье населения, а также станет основой для дальнейших исследований в области функционального питания», — резюмировала студентка. 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: