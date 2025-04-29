В НГТУ НЭТИ разрабатывают технологию для полезных напитков на основе зеленого чая

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ оптимизируют технологию микрокапсулирования экстракта зеленого чая для производства функциональных продуктов питания, в частности напитков, укрепляющих иммунитет и служащих профилактическим средством против различных заболеваний. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

«В рамках данного проекта мы с командой занимаемся разработкой технологии микрокапсулирования экстракта зеленого чая для производства эффективной биологически активной добавки. Важно найти оптимальное соотношение ее компонентов для обеспечения усвоения антиоксидантов в организме и защиты их от окисления. Разработанная добавка может стать компонентом функциональных продуктов питания, например, напитков. При разработке функциональных напитков с использованием добавки были протестированы различные жидкие пищевые основы, включая нейтральные и терпкие ягодные напитки. Терпкие ягодные напитки были определены как оптимальная основа, поскольку их выраженный вкус эффективно маскирует горький и вяжущий вкус катехинов (антиоксидантов зеленого чая), что позволяет использовать более высокие концентрации добавки без ущерба для сенсорных свойств», — отмечает студентка второго курса магистратуры кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ НЭТИ Жибек Бактыбекова.