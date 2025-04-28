ЕГЭ-2025: какие предметы чаще всего выбирает новосибирская молодежь?

В этом году основной период ЕГЭ стартует 23 мая с испытаний по истории, литературе и химии.
Об особенностях проведения основного периода ЕГЭ в регионе в 2025 году на пресс-конференции 28 апреля рассказал заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.
Основной период ЕГЭ-2025 стартует 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии. По словам Владимира Щукина, изменений в процедуре проведения ЕГЭ в этом году не предусмотрено, но сохраняются новшества, введенные в 2024 году. «Установлены даты, в которые выпускники текущего года имеют право пересдать ЕГЭ по одному из предметов для улучшения результатов, – 3 и 4 июля. Выпускник может пересдать любой учебный предмет из числа тех, которые уже сдал, вне зависимости от полученного результата. Но при принятии решения важно учитывать, что результаты предыдущего экзамена по этому предмету после пересдачи будут аннулированы», – подчеркнул замминистра.
В 2025 году в ЕГЭ в Новосибирской области примут участие почти 15 тысяч человек, из них 13,5 тысяч – выпускники текущего года. Экзамены будут проводиться в 114 пунктах. «В этом году среди предметов по выбору мы наблюдаем повышение интереса к таким предметам, как профильная математика, биология, физика и химия. Также в 2024 году резко возросло количество участников, получивших высокие баллы по физике и биологии. Это результат системной работы по повышению качества естественно-научного образования, развитию сети специализированных классов», – отметил Владимир Щукин.
Большое внимание при проведении государственной итоговой аттестации, как и прежде, уделяется обеспечению объективности проведения экзаменов. Для организации онлайн-наблюдения планируется задействовать несколько площадок ситуационно-информационного центра: на базе вузов (НГПУ, СИУ РАНХиГС, НГТУ, НГУЭУ, Новосибирского юридического института (филиала) Томского государственного университета, НГУАДИ, СибУПК, СГУВТ) и колледжей (Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А.С. Макаренко, Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники, Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н. Косыгина). Кроме того, в каждом пункте проведения экзаменов будут присутствовать общественные наблюдатели.
«Мы уже не первый год работаем над привлечением родителей, в том числе и родителей выпускников текущего года, для общественного наблюдения. Для исключения личной заинтересованности, которая может повлиять на объективное и беспристрастное осуществление общественного наблюдения, родители выпускников не могут быть наблюдателями в тех пунктах и аудиториях, в которых сдают экзамены их дети. Мы будем просить родителей обратить внимание на выполнение таких условий проведения ЕГЭ, как корректная работа металлоискателей, организация питьевого режима, предоставление возможности пронести в аудиторию лекарства и продукты питания», – уточнил заместитель министра.
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