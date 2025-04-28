ЕГЭ-2025: какие предметы чаще всего выбирает новосибирская молодежь?

Об особенностях проведения основного периода ЕГЭ в регионе в 2025 году на пресс-конференции 28 апреля рассказал заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

Основной период ЕГЭ-2025 стартует 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии. По словам Владимира Щукина, изменений в процедуре проведения ЕГЭ в этом году не предусмотрено, но сохраняются новшества, введенные в 2024 году. «Установлены даты, в которые выпускники текущего года имеют право пересдать ЕГЭ по одному из предметов для улучшения результатов, – 3 и 4 июля. Выпускник может пересдать любой учебный предмет из числа тех, которые уже сдал, вне зависимости от полученного результата. Но при принятии решения важно учитывать, что результаты предыдущего экзамена по этому предмету после пересдачи будут аннулированы», – подчеркнул замминистра.

В 2025 году в ЕГЭ в Новосибирской области примут участие почти 15 тысяч человек, из них 13,5 тысяч – выпускники текущего года. Экзамены будут проводиться в 114 пунктах. «В этом году среди предметов по выбору мы наблюдаем повышение интереса к таким предметам, как профильная математика, биология, физика и химия. Также в 2024 году резко возросло количество участников, получивших высокие баллы по физике и биологии. Это результат системной работы по повышению качества естественно-научного образования, развитию сети специализированных классов», – отметил Владимир Щукин.