Ректор НГУ Михаил Федорук: «Мы находимся на финальном этапе оснащения корпуса поточных аудиторий»

Оснащение корпуса поточных аудиторий нового кампуса НГУ вышло на финальную стадию. Завершены основные работы на 4-м и 5-м этажах; также смонтирована часть оборудования в многофункциональном пространстве на 1-м этаже — интерактивный экран, сцена, стеллажи, декоративные элементы. Большая часть поточных аудиторий и многие учебные классы оснащены партами и мебелью.

«Мы уже находимся на финальном этапе оснащения корпуса поточных аудиторий, в новом учебном году он будет готов принять студентов. Современное здание позволит НГУ увеличить вместимость учебных площадей, которыми располагает университет, на 25%. Также корпус станет выставочным комплексом для демонстрации достижений и технологий, разработанных Центром искусственного интеллекта НГУ. Здесь будет реализована концепция «умной библиотеки», внедрены сервисы для заказа документов и подачи заявлений, для бронирования аудиторий и помещений, «умная парковка» и многое другое», — прокомментировал ректор НГУ Михаил Федорук.