Ректор НГУ Михаил Федорук: «Мы находимся на финальном этапе оснащения корпуса поточных аудиторий»

Новые аудитории и многофункциональные пространства примут студентов в следующем учебном году.
Оснащение корпуса поточных аудиторий нового кампуса НГУ вышло на финальную стадию. Завершены основные работы на 4-м и 5-м этажах; также смонтирована часть оборудования в многофункциональном пространстве на 1-м этаже — интерактивный экран, сцена, стеллажи, декоративные элементы. Большая часть поточных аудиторий и многие учебные классы оснащены партами и мебелью.
«Мы уже находимся на финальном этапе оснащения корпуса поточных аудиторий, в новом учебном году он будет готов принять студентов. Современное здание позволит НГУ увеличить вместимость учебных площадей, которыми располагает университет, на 25%. Также корпус станет выставочным комплексом для демонстрации достижений и технологий, разработанных Центром искусственного интеллекта НГУ. Здесь будет реализована концепция «умной библиотеки», внедрены сервисы для заказа документов и подачи заявлений, для бронирования аудиторий и помещений, «умная парковка» и многое другое», — прокомментировал ректор НГУ Михаил Федорук.
Многофункциональное пространство располагается на 1-м этаже, его площадь составляет около 2,5 тыс. кв.м., оно включает зону свободной планировки, научную библиотеку, а также тихие зоны. В основе дизайн-концепции: минимализм, спокойные цвета, яркие акценты и натуральные материалы. Это пространство с возможностью адаптации к изменённым условиям и различным требованиям эксплуатации. Уже смонтирована сцена, которая, когда нет выступлений, превращается в часть пространства, где ребята могут свободно сидеть на пуфиках.
В многофункциональном пространстве есть информационная станция и большой интерактивный экран, который также уже установлен. Оно оснащено зонами для работы и чтения, тихими зонами, где можно поваляться на диванах. Там располагаются специальные акустические панели, которые полностью или частично заглушают звук. Предусмотрены места для хранения стульев, которые будут востребованы по время проведения культурно-массовых мероприятий.
Также продолжается строительство двух других объектов второй очереди кампуса НГУ — учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий (строительная готовность — 28%) и научно-исследовательского центра НГУ (готовность — 25%).
Фото: пресс-служба НГУ
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