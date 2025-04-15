От прототипа электровелосипеда до анатомической оправы для очков: в Новосибирске презентовали Центр студенческой проектной деятельности НГТУ НЭТИ

Модернизированное пространство Центра студенческой проектной деятельности НГТУ НЭТИ, открывшегося в 2023 году, оснащено уникальными лабораториями с современным оборудованием: установками для лазерной резки, 3D-сканерами, 3D-принтерами для цифрового моделирования и производства, фрезерными и токарными станками с ЧПУ. В сварочной лаборатории оборудовано 12 сварочных постов с защитными кабинами и индивидуальными вытяжными системами. В лаборатории аддитивных технологий создано 12 современных рабочих мест, оснащенных 3D-принтерами, позволяющими работать с различными материалами и технологиями печати.

Презентацию разработок Центра студенческой проектной деятельности НГТУ НЭТИ посетил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. Глава миннауки НСО отметил, что это современное пространство для многоцелевого использования – образовательного процесса, внутренней кооперации и выполнения конкретных проектов во взаимодействии с индустриальными партнёрами вуза.

«Центр студенческой проектной деятельности НГТУ НЭТИ после модернизации становится одной из серьёзных площадок в системе подготовки кадров для обеспечения технологического развития региона по направлениям аддитивных технологий, реверс-инжиниринга, прототипирования. Здесь студенты не только осваивают актуальные компетенции, но и сразу включаются в решение реальных промышленных задач — от разработки оборудования для крупных промышленных предприятий до мегасайенс-проекта «СКИФ». Такая интеграция образования, науки и производства напрямую способствует достижению целей национальных проектов, включая технологическое лидерство России. Уверен, что этот центр станет рабочей моделью и для других вузов. Мы поддерживаем научные проекты вуза и готовы оказывать содействие в открытии молодёжных лабораторий», – отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

Лаборатория реверс-инжиниринга и прототипирования создана в рамках реализации программы «Приоритет 2030». Коллектив лаборатории занимается восстановлением, моделированием и совершенствованием сложных технических объектов. Специализация лаборатории реверс-инжиниринга и прототипирования — реверс-инжиниринг промышленного робота для автоматизации лабораторных медицинских исследований, установка для гидроабразивного шлифования, анатомическая оправа для очков, электронная установка для ангиографического шприца, инновационная кран-балка. В числе проектов Центра макет НГТУ НЭТИ – миниатюрная копия университета, созданная методом 3D-печати. В макете предусмотрена интерактивная навигационная панель — нажатие отображает маршрут до выбранного здания. Также студенты создали подиум для параолимпийского фехтования и прототип электровелосипеда, который может работать до 12 часов только на электротяге, и практически в два раза больше при дополнительной помощи педалей.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ