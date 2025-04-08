Инновационное пространство для талантливой молодежи открылось в рамках проекта Передовая инженерная школа НГУ

В рамках проекта Передовая инженерная школа (ПИШ) НГУ в регионе 8 апреля открыто новое пространство для обсуждений и семинаров, лабораторные площади и коворкинг для проектной работы площадью около 400 кв. м. Пространство, оснащенное современным оборудованием, создано для эффективного обучения студентов вуза и магистрантов школы.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова в ходе открытия новых образовательных пространств Передовой инженерной школы НГУ подчеркнула, что за 3 года в НГУ создано 46 образовательных программ, открыты новые пространства для развития инженерного образования. При содействии правительства Новосибирской области, научных организаций СО РАН и индустриальных партнеров сформированы 6 центров компетенций, дающих проектно-ориентированный опыт в области аэрокосмического приборостроения, нефтегазового инжиниринга, биотехнологий и медицины, искусственного интеллекта.

«Проект ПИШ НГУ, решая задачи новых национальных проектов технологического лидерства, направлен на создание принципиально новой модели подготовки инженерных кадров. Школа превращается в инновационную образовательную практико-ориентированную экосистему, подбирая под каждый проект команду для решения конкретных запросов индустрии. Открытие сегодня новых помещений еще больше расширяет уже имеющиеся возможности. Правительство Новосибирской области содействует инициативам ПИШ НГУ от поддержки олимпиадного движения талантливых школьников, открытия инженерных классов, до создания молодежных инженерных лабораторий и развития сетевых инженерных программ на базе других вузов», - отметила Ирина Мануйлова.