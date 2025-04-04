У Новосибирского экономического лицея появится еще один корпус

По контракту срок ввода объекта – 2026 год, но подрядчик набрал высокие темпы строительства и планирует завершить строительно-монтажные работы до конца 2025-го.
В Новосибирске на улице Крылова возводится дополнительное здание экономического лицея. Министр строительства региона Дмитрий Богомолов посетил стройплощадку нового корпуса экономического лицея и оценил ход возведения важного для правобережной части города объекта, где остро стоит вопрос нехватки мест в образовательных учреждениях.
«Сегодня создание новых образовательных учреждений на территории региона – одно из приоритетных направлений деятельности регионального Правительства. Детские сады и школы строятся во всех районах Новосибирской области благодаря реализации различных региональных, федеральных программ и нацпроектов. Экономический лицей на Крылова – один из первых объектов, который строится в рамках нового национального проекта «Молодёжь и дети». Сейчас реализуется первый этап – возведение дополнительного корпуса на 250 учеников с мастерской, тренажерным залом, столовой, студией телевидения и звукозаписи. Здание также будет адаптировано под маломобильных воспитанников. Вторым этапом планируется провести реконструкцию существующего корпуса лицея», – поделился Дмитрий Богомолов.
Подрядчик на объекте – ООО «Спецтех». На данный момент строители ведут активные работы на площадке: обустроили стены, колонны подвала, первого и второго этажей, приступили к третьему этажу. Сейчас занимаются выносом теплосетей и кабельных линий, начали электромонтажные работы. Общая строительная готовность четырехэтажного здания, площадью 6,2 тыс. кв.м. – 26 %.
Дмитрий Богомолов напомнил, что по строительной программе на ближайшую трехлетку будут построены 13 объектов образования. Кроме того, в регионе строятся объекты образования с привлечением внебюджетных средств.
Комментарии (0)