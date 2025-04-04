У Новосибирского экономического лицея появится еще один корпус

В Новосибирске на улице Крылова возводится дополнительное здание экономического лицея. Министр строительства региона Дмитрий Богомолов посетил стройплощадку нового корпуса экономического лицея и оценил ход возведения важного для правобережной части города объекта, где остро стоит вопрос нехватки мест в образовательных учреждениях.

«Сегодня создание новых образовательных учреждений на территории региона – одно из приоритетных направлений деятельности регионального Правительства. Детские сады и школы строятся во всех районах Новосибирской области благодаря реализации различных региональных, федеральных программ и нацпроектов. Экономический лицей на Крылова – один из первых объектов, который строится в рамках нового национального проекта «Молодёжь и дети». Сейчас реализуется первый этап – возведение дополнительного корпуса на 250 учеников с мастерской, тренажерным залом, столовой, студией телевидения и звукозаписи. Здание также будет адаптировано под маломобильных воспитанников. Вторым этапом планируется провести реконструкцию существующего корпуса лицея», – поделился Дмитрий Богомолов.