На Госуслугах началась запись в первые классы: новосибирцы подали почти 8,5 тысяч заявлений в течение пяти минут

Кампания по записи детей в 1 класс на портале Госуслуг началась в полночь 1 апреля. За первые пять минут новосибирцы подали 8455 электронных заявлений, это в семь раз больше, чем за пять минут в 2024 году. За час – более девяти тысяч заявлений, это в два раза больше прошлогоднего показателя. По данным на 9.00 1 апреля подано 11,4 тысяч онлайн-заявлений.

«Запись проходит успешно, в штатном режиме, технических проблем не зафиксировано. В прошлом году новосибирцы подали дистанционно порядка 70% заявлений. В этом году форма обновилась, стала еще удобнее, появилась возможность прикреплять сканы документов. Заранее жители региона сформировали более 12,5 тысяч черновиков. Льготники могли настроить автоматическую отправку черновика, этой функцией воспользовались порядка пяти тысяч родителей», – рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Приемная кампания проходит в две волны. С 1 апреля до 30 июня подают заявления граждане, проживающие на закрепленной за школой территорией, а также те, кто имеет первоочередное и преимущественное право зачисления. С 6 июля по 5 сентября можно будет подать заявления в любую школу без учета прописки и льгот, но только при наличии свободных мест.

Информация о зачислении и уведомление «Поздравляем, ребенок зачислен в первый класс» поступит только после выпуска приказа в школе, через три дня после окончания приемной кампании. В 2025/2026 учебном году в Новосибирской области ожидается более 37 тысяч первоклассников.