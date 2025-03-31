Юным новосибирцам и их родителям рассказали, что изменилось для абитуриентов при поступлении в вузы

Новшества вступили в силу в марте этого года.
В Новосибирске назвали новые правила поступления в высшие учебные заведения — изменения вступили в силу с 1 марта 2025-го. Ситуацию обсудили в пресс-центре «Сиб.фмGroup» представители регионального министерства образования и ведущих сибирских университетов, пишет АиФ-Новосибирск.
В частности, были озвучены следующие новшества для поступающих:
- Для всех вузов сроки подачи документов стали одинаковыми.
- Зачисление будет проходить не по оригиналу аттестата, а по специальному согласию.
- В Омском медицинском университете (специальность «Фармация») ввели отдельный конкурс для выпускников среднего профессионального образования.
- В Сибирском государственном университете геосистем и технологий абитуриенты из России могут подать документы лично, по почте, на Госуслугах. Вариант онлайн-формата остался лишь для иностранцев.
- Для ускорения приема документов через портал Госуслуг в вузах создадут рабочие места.
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