Юным новосибирцам и их родителям рассказали, что изменилось для абитуриентов при поступлении в вузы

В Новосибирске назвали новые правила поступления в высшие учебные заведения — изменения вступили в силу с 1 марта 2025-го. Ситуацию обсудили в пресс-центре «Сиб.фмGroup» представители регионального министерства образования и ведущих сибирских университетов, пишет АиФ-Новосибирск.

В частности, были озвучены следующие новшества для поступающих: