Как будет приходить запись детей в первые классы новосибирских школ в 2025 году?

С 1 апреля начнется прием заявлений на зачисление детей в первые классы. В мэрии Новосибирска обсудили детали предстоящей кампании. «По ряду микрорайонов у нас плотная застройка, возможен ажиотаж, родители, как правило, волнуются. Нужно выстроить работу. Сейчас есть возможности подать заявление на Госуслугах и сразу прикрепить сканы копий документов, чего раньше не было. Это существенно меняет взаимодействие родителей и общеобразовательных учреждений», – отметил мэр Максим Кудрявцев на совещании.

Как сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев, наибольшее количество первых классов ожидается в школах Северо-Чемского жилмассива, Плющихинского микрорайона, микрорайонов «Европейский берег» и «Матрешкин двор». В школе № 216 в Плющихинском микрорайоне планируется набрать 12 первых классов, в школах № 196, 217 и 220 – по десять.

В 2025 году изменились условия зачисления в общеобразовательные организации иностранных граждан и лиц без гражданства – рассказал Рамиль Ахметгареев. Теперь при приеме в школу детей приезжих будут тестировать на знание русского языка.

Запись в первые классы продлится до 30 июня, после чего в течение трех рабочих дней будет издан приказ о зачислении в образовательную организацию.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начнется 6 июля, продлится до момента заполнения свободных мест и завершится не позднее 5 сентября.