Технологическая грамотность на уровне: в Новосибирске появится пять офлайн-площадок для сдачи нормативов ТехноГТО

Задания максимально злободневные: от настройки безопасного интернета до ведения соцсетей.
Пять очных площадок для сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки откроются весной 2025 года в Новосибирской области. Наш регион стал одним из победителей конкурсного отбора на создание площадок.
По итогам первого отбора, проведенного проектным офисом ТехноГТО, в Новосибирске очные площадки будут открыты в лицее №22 «Надежда Сибири», Второй Новосибирской гимназии, лицее №136 имени Героя Российской Федерации Сидорова Романа Викторовича, гимназии «Краснообская» и лицее №176. На этих площадках можно будет сдать ТехноГТО по всем десяти существующим нормативам технологической грамотности – кибербезопасности, фактчекингу, беспилотникам, электронике и другим – и получить уникальные золотые значки.
Площадки будут проводить сдачу очных нормативов не менее двух раз в год, они назначат координатора площадки и экзаменаторов, а проектный офис ТехноГТО, в свою очередь, проведет инструктаж, предоставит необходимые задания и материалы, будет оказывать круглогодичную методическую и техническую поддержку площадок.
Участник допускается к сдаче очных нормативов ТехноГТО на золотой значок после успешного прохождения (на 70 и более баллов) не менее пяти онлайн-нормативов технологической грамотности. Задания нормативов максимально приближены к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с навигационными приложениями и ведения социальных сетей. Золотой значок получают участники, успешно сдавшие два очных норматива. За успешную сдачу нормативов ТехноГТО школьники также зарабатывают баллы Всероссийского конкурса цифровых портфолио «Талант НТО» – его победители и призеры могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ в рамках учета индивидуальных достижений при поступлении в российские вузы.
ТехноГТО — комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. Разработаны и запущены десять нормативов: «Кибербезопасность», «Применение беспилотников», «Принятие решений на основе данных», «Электроника дома», «Цифровая навигация», «Блогинг», «Фактчекинг», «Цифровое моделирование и производство», «Разработка видеоигр», «Технологии связи»
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