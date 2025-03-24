Технологическая грамотность на уровне: в Новосибирске появится пять офлайн-площадок для сдачи нормативов ТехноГТО

Пять очных площадок для сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки откроются весной 2025 года в Новосибирской области. Наш регион стал одним из победителей конкурсного отбора на создание площадок.

По итогам первого отбора, проведенного проектным офисом ТехноГТО, в Новосибирске очные площадки будут открыты в лицее №22 «Надежда Сибири», Второй Новосибирской гимназии, лицее №136 имени Героя Российской Федерации Сидорова Романа Викторовича, гимназии «Краснообская» и лицее №176. На этих площадках можно будет сдать ТехноГТО по всем десяти существующим нормативам технологической грамотности – кибербезопасности, фактчекингу, беспилотникам, электронике и другим – и получить уникальные золотые значки.

Площадки будут проводить сдачу очных нормативов не менее двух раз в год, они назначат координатора площадки и экзаменаторов, а проектный офис ТехноГТО, в свою очередь, проведет инструктаж, предоставит необходимые задания и материалы, будет оказывать круглогодичную методическую и техническую поддержку площадок.