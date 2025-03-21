Новосибирские папы и мамы присоединились к акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

Благодаря этой акции родители могут на собственном опыте испытать, как проходит единый госэкзамен.
Пробный ЕГЭ по математике базового уровня вместе с родителями выпускников 20 марта в лицее №9 сдавали заместитель губернатора Валентина Дудникова и министр образования региона Мария Жафярова. «При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить, – подчеркнула Валентина Дудникова. – Акция была задумана, чтобы родители смогли сами принять участие в пробном ЕГЭ, познакомиться с правилами и процедурой экзамена, а затем объяснить их своим детям и снять тем самым лишнее психологическое напряжение».
Акция проходит во всех субъектах Российской Федерации. Родители выпускников и представители общественности меняются местами со своими детьми и участвуют в процедуре ЕГЭ: проходят через металлоискатели на входе в пункт проведения экзамена, регистрируются и занимают свое место в аудитории, знакомятся с рабочим местом участника, наблюдают за печатью контрольно-измерительных материалов, заполняют бланки и решают задания.
«Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» пройдет до конца марта во всех муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Таким образом, родителям выпускников даже из самых отдаленных районов также будет предоставлена возможность сдать экзамен в реальных условиях», – подчеркнула Мария Жафярова.
Напомним, что досрочный период ЕГЭ стартует 21 марта, основной период – 23 мая, дополнительный – 4 сентября.
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