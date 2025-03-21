Новосибирские папы и мамы присоединились к акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

Акция проходит во всех субъектах Российской Федерации. Родители выпускников и представители общественности меняются местами со своими детьми и участвуют в процедуре ЕГЭ: проходят через металлоискатели на входе в пункт проведения экзамена, регистрируются и занимают свое место в аудитории, знакомятся с рабочим местом участника, наблюдают за печатью контрольно-измерительных материалов, заполняют бланки и решают задания.

«Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» пройдет до конца марта во всех муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Таким образом, родителям выпускников даже из самых отдаленных районов также будет предоставлена возможность сдать экзамен в реальных условиях», – подчеркнула Мария Жафярова.

Напомним, что досрочный период ЕГЭ стартует 21 марта, основной период – 23 мая, дополнительный – 4 сентября.