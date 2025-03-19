Как новосибирские родители могут записать ребенка в первый класс в онлайн-режиме?

Всего за сутки родители будущих первоклассников Новосибирской области заполнили более тысячи черновиков. В 2024 году услугой по предзаполнению онлайн-заявлений воспользовалось более 20 тысяч жителей региона. В этом году форма на портале Госуслуг обновилась:. По словам заместителя министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирины Савельевой, появилась возможность прикладывать сканы документов по запросу от школы. Школа может запросить документы, подтверждающие внеочередное, первоочередное и преимущественное право приема на обучение, или документы, подтверждение которых в электронном виде невозможно. Ранее документы приходилось предъявлять лично. Для льготных категорий заявителей появилась возможность автоматической отправки черновика в момент открытия записи в школу. Функционал доступен только во время заполнения черновика при условии, что пользователь дал согласие на отложенную отправку. Всем остальным в старт приемной кампании первого апреля обязательно нужно направить черновики заявлений.

По итогу приемной кампании прошлого года более половины заявлений в Новосибирской области – электронные. В Северном, Усть-Таркском районах 100% заявлений подаются дистанционно. В 25 районах области доля онлайн-заявлений превышает 80%.

Прием в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на обучение, завершится 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начинается с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Сообщение о зачислении поступит только после выпуска Приказа в школе через три дня окончания дат волн приемной кампании.