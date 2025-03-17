«Образовательный центр «РОСТ» — финалист Национальной премии негосударственного образования

Деятельность автономной некоммерческой организации среднего профессионального образования «Образовательный центр «РОСТ» высоко оценена экспертами Национальной премии, организованной Ассоциацией негосударственного образования. Образовательный центр вошел в первую десятку финалистов в номинации «Образование для индустрии». Всего в этом году для участия в 6 номинациях премии было подано свыше 700 заявок из 60 регионов России.



«Финалистов Национальной премии, в числе которых была и наша организация, пригласили на Второй форум негосударственного образования в Москву. Войти в Топ-10 лучших частных образовательных учреждений России – это большая честь и большая ответственность. Можно гордиться, что наш образовательный центр сумел заявить о себе на федеральном уровне», – отметила директор «Образовательный центр «РОСТ» Олеся Воробьева.

Идея открытия образовательного центра «РОСТ» родилась в 2018 году.