В новосибирском вузе начали использовать нейросеть при обучении будущих программистов

Высший колледж информатики Новосибирского государственного университета начал применять нейросеть в процессе обучения программистов, пишет НДН.инфо со ссылкой на пресс-службу вуза.

В НГУ воспользовались помощью языковой модели, чтобы упростить учебный процесс, причем новосибирский вуз сделал это первым среди учебных заведений за Уралом. Обучающая платформа строится на моделях с открытым исходным кодом, таких как китайские Qwen и DeepSeek. С помощью них студенты будут разрабатывать приложения, улучшать программный код и устранять в нем ошибки.

«Наша основная цель — выпускать подготовленных специалистов, которые владеют современными и востребованными инструментами, — комментирует директор Высшего колледжа информатики НГУ Алексей Окунев. — Сейчас никаких сомнений нет в том, что студент, который не умеет пользоваться нейросетями для написания программного кода, через два-три года после выпуска будет не востребован на рынке труда».