Волшебное зеркало в смартфоне: молодые ученые из Новосибирска создали приложение «Умное зеркальце»

Разработанный Стартап-студией НГУ в рамках развития технологического предпринимательства телеграм-бот «Умное зеркальце» появился месяц назад, сообщает пресс-служба вуза. Приложение доступно для любого пользователя данного мессенджера. Автор продукта — специалист Стартап-студии НГУ и заместитель директора компании «Сэйв Технологии» Ксения Иванова. Сейчас к разработке присоединились студенты Института интеллектуальной робототехники НГУ в рамках своего учебного курса по проектной деятельности.

Данное ТГ-приложение можно использовать и в качестве обычного зеркала, если такового вдруг не оказалось под рукой, но возникла необходимость поправить прическу или обновить макияж. Однако этим его возможности не ограничиваются, ведь это не простое зеркальце, а «умное».

Пока телеграм-бот умеет определять несколько состояний кожи лица. Он оценивает в процентном отношении, насколько здорова ваша кожа, и умеет распознавать признаки нескольких проблем. Таких, например, как акне, псориаз, экзема, бородавки, стригущий лишай. Если он определит кожу как здоровую, то выдаст совет продолжать текущий уход и использовать солнцезащитные кремы. Если же «Умное зеркальце» заподозрит отклонения в состоянии кожи, оно посоветует обратиться к специалисту для более детального установления проблемы или постановки диагноза, а затем и по назначению лечения.

— Во время совместной работы Стартап-студии НГУ с компанией по производству немедицинских средств для ухода за кожей по другому проекту, у нас родилась идея такого приложения, но мы его не намеревались продавать, так как проблема, решаемая зеркальцем, имеет большое социальное значение. Развиваем его по двум причинам: мы видим серьезную проблему на рынке, когда женщины не могут определиться с тем, какие средства использовать, какие из них эффективны и помогают ли они с течением времени.

Мы нашли в открытом доступе подходящий датасет и модели состояний кожи, на базе которых и обучили наше приложение распознавать состояния кожи. Использовали открытую модель yolo8 как базу для распознавания и mediapipe как вспомогательную библиотеку. Важно, что модель обучена на датасете именно заболеваний, для нас это хороший социальный старт, но затем мы обогатим его уже теми проблемами, которые могут возникнуть у каждого, — сказала Ксения Иванова.

Работает «Умное зеркальце» просто: пользователь открывает приложение в Телеграме, предоставляет ему доступ к камере своего смартфона, медленно поворачивает свое лицо перед дисплеем, на котором через несколько минут появляется ответ. Также пользоваться приложением можно через компьютер, но из-за качества камеры смартфон все же предпочтительнее. Важно, чтобы при этом освещение было достаточным, лучше всего расположиться напротив источника света.

Пользоваться «Умным зеркальцем» разработчики советуют утром — после применения средств ежедневного ухода, но перед нанесением макияжа — сквозь него «Умное зеркальце» не увидит настоящего состояния вашей кожи и может определить ее как здоровую с большой степенью вероятности, не заметив каких-либо проблемных состояний, если они имеются, но скрыты под слоем тонального крема и пудры.