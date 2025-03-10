Новосибирские школьники стали победителями Национальной технологической олимпиады

Наши ребята — среди лидеров биотехнологического направления олимпиады.
Новосибирская область стала одним из лидеров в биотехнологическом направлении Национальной технологической олимпиады (НТО). Пять участников из Новосибирской области вошли в число призеров и победителей олимпиады, также командой-победителем олимпиады среди 8-9 классов признаны новосибирские школьники.
Лучших в стране школьников-генетиков определили в Новосибирске, в рамках олимпиады талантливые школьники региона использовали технологии управления свойствами биологических объектов, для редактирования свойства зелёного светящегося белка.
Как прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, проведение Национальной технологической олимпиады по профилю «Геномное редактирование» в Новосибирске – закономерный выбор, потому что именно здесь, в сердце сибирской науки, сформировалась одна из сильнейших в стране генетических школ.
«Академгородок, институты СО РАН, такие как Институт химической биологии и фундаментальной медицины, Институт цитологии и генетики СО РАН десятилетиями задают тон в исследованиях молекулярной биологии и генетики. Это уникальная среда, где школьники уже сегодня могут погрузиться в атмосферу передовой науки, работать с ведущими учеными и перенимать их опыт. Участники финала доказали, что способны решать задачи на уровне актуальных научных трендов. Такие проекты не только укрепляют преемственность поколений в науке, но и подчеркивают роль Новосибирска как центра притяжения молодых талантов, готовых менять будущее биоинженерии и медицины. Уверен, что эти ребята продолжат традиции сибирской научной школы, а их идеи станут основой для прорывных открытий России. Правительство Новосибирской области продолжит выстраивать систему поддержки одаренных детей и стимулировать их раннее вовлечение в науку, в том числе через специализированные классы с углубленным изучением дисциплин и региональный центр «Альтаир», – прокомментировал Вадим Васильев.
Фото: пресс-служба НГУ
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