Новосибирские школьники стали победителями Национальной технологической олимпиады

Новосибирская область стала одним из лидеров в биотехнологическом направлении Национальной технологической олимпиады (НТО). Пять участников из Новосибирской области вошли в число призеров и победителей олимпиады, также командой-победителем олимпиады среди 8-9 классов признаны новосибирские школьники.

Лучших в стране школьников-генетиков определили в Новосибирске, в рамках олимпиады талантливые школьники региона использовали технологии управления свойствами биологических объектов, для редактирования свойства зелёного светящегося белка.

Как прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, проведение Национальной технологической олимпиады по профилю «Геномное редактирование» в Новосибирске – закономерный выбор, потому что именно здесь, в сердце сибирской науки, сформировалась одна из сильнейших в стране генетических школ.