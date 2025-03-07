НГТУ НЭТИ расширяет научно-техническое сотрудничество с МГТУ имени Баумана

Встреча проходила в Центре компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ им. Н.Э. Баумана, на которой обсуждались пути взаимодействия в области разработки беспилотных летательных аппаратов. Намечены пути взаимодействия между Центрами компетенций беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые имеются в обоих ВУЗах. Важной целью сотрудничества сделать 100-процентную локализацию отечественных разработок комплектующих в составе беспилотных летательных аппаратов, которые будут проектироваться.

МГТУ им. Н.Э. Баумана располагает мощной научно-технической базой в области инновационных разработок БПЛА, с которой, в ходе встречи, ознакомился Анатолий Батаев. В свою очередь Анатолий Батаев рассказал про достижения в этой области Новосибирского государственного технического университета и других вузов города Новосибирска. Представители МГТУ им. Н.Э. Баумана выразили заинтересованность в научно-техническом сотрудничестве не только с НГТУ, но и со всеми профильными вузами Новосибирской области.

Во взаимодействии МГТУ им. Н.Э. Баумана с Новосибирским государственным техническим университетом будут изучены новые подходы к подготовке специалистов инженерного профиля, в том числе для подобных проектов. Благодаря таким Центрам компетенций в проектах по БПЛА могут участвовать студенты разных факультетов, что позволяет обеспечить междисциплинарность и разработку новых продуктов на стыке смежных областей инженерных наук.