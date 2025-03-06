Роботы, спортивный кардиограф и SMART-фонарь: новосибирские студенты представили свои проекты

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, подготовка ИТ-специалистов – одна из приоритетных задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». НГТУ – в числе ключевых региональных вузов, которые готовят кадры для отрасли информационных технологий. Совместно с ИТ-компаниями в университете открыты цифровые кафедры, лаборатории, в которых начинающие специалисты получают практические навыки, занимаются проектной деятельностью и создают готовые решения под запрос рынка.

Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев, ознакомившись с проектами, подчеркнул значимость инициатив инженерного вуза в подготовке кадров для технологического суверенитета страны. «НГТУ НЭТИ демонстрирует хороший пример интеграции образования, науки и реального сектора экономики. Проекты, которые мы сегодня увидели, – это не просто студенческие работы, а готовые решения для промышленности, строительства, агротехнологий и других сфер. У нас в регионе выстроена система поддержки студенческих стартапов: центры трансфера технологий в вузах, акселераторы, бизнес-инкубатор Академпарка, гранты на создание молодежных лабораторий. Координирует, в том числе молодежные инновации, Новосибирский областной инновационный фонд, куда всегда можно обратиться за помощью», – отметил министр.