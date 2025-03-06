Роботы, спортивный кардиограф и SMART-фонарь: новосибирские студенты представили свои проекты

Среди интересных ноу-хау юных изобретателей — игра по ремонту электроники, устройство для сброса снега с кровли и умная система, фиксирующая дефекты дорожного покрытия.
Выставка научных и цифровых разработок открылась в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ. Студенты презентовали более 50 инженерных проектов, ИТ-решений и научно-технологических продуктов молодежных лабораторий.
Представлены роботы, беспилотники, веб-приложения, система детекции трещин в бетоне, игра по ремонту электроники, SMART-фонарь, спортивный кардиограф, устройство для сброса снега с кровли, интеллектуальная система для оперативного выявления и фиксации дефектов дорожного покрытия и знаков дорожного движения и др. Проекты, у которых есть потенциал коммерциализации, студенты могут реализовать в качестве стартапов, участвуя во всероссийских конкурсах, а также защитить выпускную квалификационную работу в виде «Стартап как диплом». Кроме того, есть возможность реализации проектов в составе студенческих конструкторских бюро.
По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, подготовка ИТ-специалистов – одна из приоритетных задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». НГТУ – в числе ключевых региональных вузов, которые готовят кадры для отрасли информационных технологий. Совместно с ИТ-компаниями в университете открыты цифровые кафедры, лаборатории, в которых начинающие специалисты получают практические навыки, занимаются проектной деятельностью и создают готовые решения под запрос рынка.
Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев, ознакомившись с проектами, подчеркнул значимость инициатив инженерного вуза в подготовке кадров для технологического суверенитета страны. «НГТУ НЭТИ демонстрирует хороший пример интеграции образования, науки и реального сектора экономики. Проекты, которые мы сегодня увидели, – это не просто студенческие работы, а готовые решения для промышленности, строительства, агротехнологий и других сфер. У нас в регионе выстроена система поддержки студенческих стартапов: центры трансфера технологий в вузах, акселераторы, бизнес-инкубатор Академпарка, гранты на создание молодежных лабораторий. Координирует, в том числе молодежные инновации, Новосибирский областной инновационный фонд, куда всегда можно обратиться за помощью», – отметил министр.
Глава миннауки также напомнил, что Новосибирская область является одним из лидеров по числу победителей всероссийских конкурсов стартапов от ФСИ, в частности, благодаря программе «Студенческий стартап» 98 молодых инноваторов из региона уже получили гранты в 1 миллион рублей. «Система, выстроенная в Новосибирске, – от раннего вовлечения школьников в проекты до акселераторов Академпарка, – создает уникальную экосистему для технологического предпринимательства. Это прямая инвестиция в будущее нашей науки и экономики», – добавил Вадим Васильев.
В 2024 году студенты и молодые ученые региона привлекли более 200 млн рублей грантов от Фонда содействия инновациям, а инфраструктура Академпарка, расширяемая до 200 тыс. кв. метров, станет новой площадкой для воплощения их идей.
Фото: НГТУ НЭТИ
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