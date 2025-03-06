Новосибирцев приглашают поучаствовать в образовательной программе по освоению блогосферы «Медиакампус»

Подать заявку на участие в проекте можно до конца марта.
Всероссийский проект «ТопБЛОГ» готовится к старту пятого юбилейного сезона. Открылась предварительная регистрация на образовательную программу «Медиакампус» по освоению ключевых знаний блогосферы. Обучение начнется в апреле, а пока зарегистрированные участники смогут подготовиться к старту курса: пройдут блогерский онлайн-марафон по прокачке медианавыков и получат задания и полезные материалы от экспертов в личном кабинете. Присоединиться могут жители Новосибирской области, подав заявку на сайте проекта до 31 марта.
Всероссийский проект «ТопБЛОГ» помогает авторам контента строить карьеру в медиаиндустрии и учиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. Весной 2025 года стартует пятый юбилейный сезон проекта, насыщенный событиями, конкурсными активностями и возможностями для развития в сфере медиа. Но уже сейчас можно подать заявку и подготовиться к образовательному треку «Медиакампус», в апреле – начать обучение, а также попробовать свои силы во втором треке «Министерство контента».
Для тех, кто к моменту старта конкурса и образовательных треков хочет подойти «на пике формы», «ТопБЛОГ» запустил также 30-дневный онлайн-марафон по прокачке навыков блогера. Ежедневно в официальном Telegram-канале проекта публикуются задания: они помогут авторам выводить контент блога на новый уровень, улучшать качество текстов, фото и видео, осваивать тренды и популярные форматы, которые повысят вовлеченность аудитории. Для участия достаточно подписаться на канал и выполнять задания.
В образовательном треке «Медиакампус» авторов контента будут ждать тематические спринты на разные тематики: от креативного мышления, построения личного бренда и контент-стратегии, создания и продвижения контента до основ медиаэтики, продакшна и коммуникации с аудиторией.
«Для тех, кто хочет узнать, как быстро развить свой блог и учиться у лучших, попасть в крутое сообщество профессионалов, такая Возможность – проект «ТопБЛОГ»! Именно он помог мне создать свой канал «Модные истории», где я пробуждаю интерес читателей к истории нашей страны через элементы культуры – народные костюмы регионов, одежду разных эпох», – рассказала участник проекта «ТопБЛОГ» из Новосибирской области Евгения Фридман.
Победитель проекта «ТопБЛОГ» из Новосибирской области, автор канала «История с Казимировной» Алена Кожухова добавила: «ТопБЛОГ» – это мощный инструмент, чтобы написать свою успешную историю. Получить знания о медиасфере и блогинге, познакомиться с вдохновляющими людьми, посетить новые места в нашей стране. Став финалистом в первом сезоне, я участвовала пробовала свои силы во всех остальных и в четвертом стала победителем!»
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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