Новосибирцев приглашают поучаствовать в образовательной программе по освоению блогосферы «Медиакампус»

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» готовится к старту пятого юбилейного сезона. Открылась предварительная регистрация на образовательную программу «Медиакампус» по освоению ключевых знаний блогосферы. Обучение начнется в апреле, а пока зарегистрированные участники смогут подготовиться к старту курса: пройдут блогерский онлайн-марафон по прокачке медианавыков и получат задания и полезные материалы от экспертов в личном кабинете. Присоединиться могут жители Новосибирской области, подав заявку на сайте проекта до 31 марта.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» помогает авторам контента строить карьеру в медиаиндустрии и учиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. Весной 2025 года стартует пятый юбилейный сезон проекта, насыщенный событиями, конкурсными активностями и возможностями для развития в сфере медиа. Но уже сейчас можно подать заявку и подготовиться к образовательному треку «Медиакампус», в апреле – начать обучение, а также попробовать свои силы во втором треке «Министерство контента».

Для тех, кто к моменту старта конкурса и образовательных треков хочет подойти «на пике формы», «ТопБЛОГ» запустил также 30-дневный онлайн-марафон по прокачке навыков блогера. Ежедневно в официальном Telegram-канале проекта публикуются задания: они помогут авторам выводить контент блога на новый уровень, улучшать качество текстов, фото и видео, осваивать тренды и популярные форматы, которые повысят вовлеченность аудитории. Для участия достаточно подписаться на канал и выполнять задания.