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Наука и образование

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В Новосибирской области отремонтируют больше 130 школ за четыре года

Одна из школ, где проводится капитальный ремонт, — настоящий «сторожил»: ей 145 лет.

nso.ru

С 2022 года по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» капитальный ремонт проведен в 33 зданиях школ Новосибирской области, до конца 2025 года отремонтируют еще 38 зданий. Также за счет средств областного бюджета за четыре года капремонт проведен в 61 объекте.

5 марта заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова проинспектировала ход работ в Колыванской школе № 2. Капитальный ремонт здания проводится с 2024 года по поручению губернатора Андрея Травникова за счет средств областного бюджета.

«Школа была построена в 1880 году – ей 145 лет, здесь учатся дети не только из Колывани, но и из соседних населенных пунктов. Вопрос модернизации инфраструктуры на подобных объектах приобретает особое значение: мы обсудили перспективы, зафиксировали проблемы, расставили акценты, – отметила Валентина Дудникова. – На данный момент необходим дополнительный объем финансирования, который будет направлен из средств областного бюджета на завершение работ и обеспечение учебного процесса». 

Капремонт школы предусматривает ремонт кровли, межэтажных перекрытий, систем электроснабжения, отопления и водоотведения, замену оконных и наружных дверных блоков, ремонт пола, установку потолочной системы. В 2025 году запланирован ремонт фасада, водосточной системы, вентиляции, завершение внутренних отделочных работ, оснащение учебными материалами и оборудованием. 

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