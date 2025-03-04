В Новосибирской области открыли Исследовательский центр биологической защиты растений

«Этот центр соответствует задачам Десятилетия науки и технологий, нацпроектам технологического лидерства, вовлекая молодежь в науку и кооперацию с инновационными компаниями, а также флагманского проекта правительства региона СиббиоНОЦ, где ключевые направления – агробиотехнологии и медицинские исследования. Мы видим, как интеграция науки и производства позволяет создавать прорывные решения: от экологичных препаратов для защиты урожая до инновационных биоматериалов для медицины. Поддержка таких инициатив через субсидии и гранты, создание региональных молодежных лабораторий – часть системной работы региона по развитию биоэкономики. И мы продолжим поддерживать подобные проекты, что подтверждает наш курс на технологический суверенитет», – акцентировал внимание Вадим Васильев.

Министр ознакомился с работой лабораторий, где создаются биоинсектициды и полифункциональные препараты на основе бактерий и грибов. Исследователи продемонстрировали манипуляции с насекомыми-вредителями, тестирование действия биопрепаратов в контролируемых условиях. Особый интерес вызвали методы разведения энтомоакарифагов – полезных насекомых, которые естественным образом снижают численность вредителей. Например, клеща фитосейулюса и хищного клопа подизуса.