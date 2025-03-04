В Новосибирской области открыли Исследовательский центр биологической защиты растений

Центр состоит из пяти лабораторий, где в частности создаются полифункциональные препараты на основе бактерий и грибов.
Как прокомментировала заместитель губернатора Ирина Мануйлова, значимость открытия центра очень высока для региона. «Центр биологической защиты растений — это важный элемент стратегии Новосибирской области в рамках национальных проектов «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и «Биоэкономика». Создание Центра – шаг к импортозамещению в сфере биопрепаратов и экологизации сельского хозяйства. Разработки ученых не только сокращают зависимость агропрома от химикатов, но и укрепляют экспортный потенциал региона. Биотехнологии – одно из наших приоритетных направлений, и такие проекты показывают, как наука становится драйвером экономического роста», – отметила Ирина Мануйлова.
В презентации разработок центра принял участие министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, в частности, он подчеркнул, что центр состоит из пяти лабораторий, ученые при содействии правительства Новосибирской области создают в них экологичные биопрепараты для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур и инновационные удобрения – процессы налажены от поиска эффективных штаммов микроорганизмов до внедрения технологий в агропромышленный сектор.
«Этот центр соответствует задачам Десятилетия науки и технологий, нацпроектам технологического лидерства, вовлекая молодежь в науку и кооперацию с инновационными компаниями, а также флагманского проекта правительства региона СиббиоНОЦ, где ключевые направления – агробиотехнологии и медицинские исследования. Мы видим, как интеграция науки и производства позволяет создавать прорывные решения: от экологичных препаратов для защиты урожая до инновационных биоматериалов для медицины. Поддержка таких инициатив через субсидии и гранты, создание региональных молодежных лабораторий – часть системной работы региона по развитию биоэкономики. И мы продолжим поддерживать подобные проекты, что подтверждает наш курс на технологический суверенитет», – акцентировал внимание Вадим Васильев.
Министр ознакомился с работой лабораторий, где создаются биоинсектициды и полифункциональные препараты на основе бактерий и грибов. Исследователи продемонстрировали манипуляции с насекомыми-вредителями, тестирование действия биопрепаратов в контролируемых условиях. Особый интерес вызвали методы разведения энтомоакарифагов – полезных насекомых, которые естественным образом снижают численность вредителей. Например, клеща фитосейулюса и хищного клопа подизуса.
На базе лабораторий центра уже разработаны и внедрены в производство биологические препараты, в частности от колорадского жука, при поддержке правительства региона разрабатываются микробиологические удобрения, ведется работа с рядом биотехнологических компаний наукограда Кольцово по усилению эффективности препаратов против насекомых-вредителей. В состав центра вошли лаборатория биологической защиты растений и биотехнологий, лаборатория инновационных биопрепаратов и лаборатория разведения энтомоакарифагов, микробиологическая и физико-химическая лаборатории, а также лаборатория экологии болезней растений.
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