Новосибирцев приглашают оценить свою финграмотность на международной олимпиаде по финансовой безопасности

Олимпиада призвана популяризировать финансовую безопасность как норму жизни. Мероприятие, которое пройдет в Новосибирской области при поддержке регионального министерства образования, способствует повышению общей информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи, открытию возможностей для молодых людей в определении своего дальнейшего пути.

Ежегодно расширяется география участников, в 2024 году в финале олимпиады были задействованы представители уже из 36 стран. В 2025 году финальный этап будет проходить на территории Сибирского федерального округа (в Красноярске).

В рамках подготовки к финалу олимпиады с 1 февраля 2025 года для школьников стартовало проведение тематического урока для школьников 8-10 классов на тему «НЕдетские игры: 2.0 Дроп поневоле», целью которого является доведение информации о современных схемах финансового мошенничества и способах защиты, а также о том, как искусственный интеллект стал инструментом в руках преступников, кто такие дропы и почему это не «легкий заработок», а реальное соучастие в преступлениях.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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