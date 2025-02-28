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Новосибирцев приглашают оценить свою финграмотность на международной олимпиаде по финансовой безопасности

География участников постоянно расширяется, в прошлом году в финале олимпиады были заявлены представители из 36 стран.

pixabay.com

Олимпиада призвана популяризировать финансовую безопасность как норму жизни. Мероприятие, которое пройдет в Новосибирской области при поддержке регионального министерства образования, способствует повышению общей информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи, открытию возможностей для молодых людей в определении своего дальнейшего пути. 

Ежегодно расширяется география участников, в 2024 году в финале олимпиады были задействованы представители уже из 36 стран. В 2025 году финальный этап будет проходить на территории Сибирского федерального округа (в Красноярске). 

В рамках подготовки к финалу олимпиады с 1 февраля 2025 года для школьников стартовало проведение тематического урока для школьников 8-10 классов на тему «НЕдетские игры: 2.0 Дроп поневоле», целью которого является доведение информации о современных схемах финансового мошенничества и способах защиты, а также о том, как искусственный интеллект стал инструментом в руках преступников, кто такие дропы и почему это не «легкий заработок», а реальное соучастие в преступлениях. 

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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