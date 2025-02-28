В Рособрнадзоре рассказали, как будет проходить ЕГЭ в этом году

Как и в 2024-м, для выпускников будет предусмотрена возможность пересдать один из предметов, дни для пересдач — 3 и 4 июля.
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе пресс-конференции во вторник рассказал о выборе предметов участниками ЕГЭ-2025 и особенностях экзаменационной кампании этого года.
1 февраля завершился сбор заявлений на участие в ЕГЭ. На участие в экзаменах зарегистрировалось более 716 тысяч человек, из них свыше 641 тысячи – выпускники текущего года. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка 6 тысяч пунктов проведения экзаменов (ППЭ).
Самым популярным учебным предметом по выбору среди участников ЕГЭ в 2025 году вновь стало обществознание, его выбрали более 303 тысяч человек (42,37 %). Второе место заняла информатика, ее выбрали почти 153 тысячи человек или более 21 % участников. На третьем месте по популярности биология, ее планируют сдавать почти 142 тысячи человек или 19,77 %.
В пятерку лидеров также вошли физика и химия, количество и доля выбравших эти предметы превышает аналогичные показатели 2024 года. В 2025 году на физику зарегистрировались 117 724 человека (16,43 %), в 2024 году – 110 865 человек (15,87 %). В 2025 году на химию зарегистрировались 103 499 человек (14,45 %), в 2024 году – 96 035 человек (13,75 %). В 2025 году на профильную математику зарегистрировались 336 675 человек (47 %), в 2024 году – 310 912 человек (44,5 %).
«Мы видим, что инженерные специальности набирают популярность у выпускников. Летом оценим динамику баллов по естественно-научным предметам. Важно, чтобы не только количество, но и качество выпускников в этом направлении росло, и Минпросвещения с Минобрнауки эту работу проводят», – отметил руководитель Рособрнадзора.
Изменений в процедуре проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году нет. Для получения аттестата выпускникам достаточно успешно сдать русский язык и математику (базового или профильного уровня), остальные предметы необходимы для поступления в вуз. Как и в прошлом году, для выпускников будет предусмотрена возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору, дни для пересдач в расписании – 3 и 4 июля.
В ходе подготовки к кампании ГИА-2025 проведена большая работа по совершенствованию мер, направленных на предотвращение нарушений порядка проведения ЕГЭ. Разработана детальная инструкция для лиц, осуществляющих допуск участников экзамена в ППЭ. Введены рекомендации по настройке и проверке настроек стационарных металлоискателей, установленных на входе в ППЭ, и переносных металлоискателей. Введены рекомендации по ознакомлению опоздавших участников экзамена с текстом инструкции, которая зачитывается участникам экзамена до начала экзамена. Существенно переработана форма акта об удалении участника из ППЭ.
Анзор Музаев рассказал, что в этом году планируется привлечение родителей обучающихся для осуществления родительского контроля за процедурой допуска участников экзамена в ППЭ. «В каждом экзаменационном пункте будут присутствовать общественные наблюдатели от родителей, которые будут следить за тем, чтобы экзамен был комфортным для выпускников», – сообщил глава Рособрнадзора.
Также в этом году планируется запустить новый инструмент, с помощью которого можно будет сообщить о нарушениях порядка проведения экзаменов, – чат-бот на платформе «Сферум» по аналогии с чат-ботом «Помощник Рособрнадзора».
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