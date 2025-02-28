В Рособрнадзоре рассказали, как будет проходить ЕГЭ в этом году

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе пресс-конференции во вторник рассказал о выборе предметов участниками ЕГЭ-2025 и особенностях экзаменационной кампании этого года.

1 февраля завершился сбор заявлений на участие в ЕГЭ. На участие в экзаменах зарегистрировалось более 716 тысяч человек, из них свыше 641 тысячи – выпускники текущего года. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка 6 тысяч пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Самым популярным учебным предметом по выбору среди участников ЕГЭ в 2025 году вновь стало обществознание, его выбрали более 303 тысяч человек (42,37 %). Второе место заняла информатика, ее выбрали почти 153 тысячи человек или более 21 % участников. На третьем месте по популярности биология, ее планируют сдавать почти 142 тысячи человек или 19,77 %.

В пятерку лидеров также вошли физика и химия, количество и доля выбравших эти предметы превышает аналогичные показатели 2024 года. В 2025 году на физику зарегистрировались 117 724 человека (16,43 %), в 2024 году – 110 865 человек (15,87 %). В 2025 году на химию зарегистрировались 103 499 человек (14,45 %), в 2024 году – 96 035 человек (13,75 %). В 2025 году на профильную математику зарегистрировались 336 675 человек (47 %), в 2024 году – 310 912 человек (44,5 %).

«Мы видим, что инженерные специальности набирают популярность у выпускников. Летом оценим динамику баллов по естественно-научным предметам. Важно, чтобы не только количество, но и качество выпускников в этом направлении росло, и Минпросвещения с Минобрнауки эту работу проводят», – отметил руководитель Рособрнадзора.