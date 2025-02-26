В Новосибирской области создали десять лабораторий для подготовки ИТ-специалистов

В Новосибирской области совместно с региональными ИТ-компаниями созданы 10 лабораторий, оснащенных современным оборудованием. Внедрены новейшие технологии для получения востребованных профессий в сфере ИТ и микроэлектроники. Данные итоги были представлены на заседании Отраслевого совета под председательством министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря, возглавляющего совет.

Активное продвижение Новосибирской области как центра ИТ-компетенций – одна из приоритетных задач, обозначенных губернатором Андреем Травниковым в рамках расширенного заседания коллегии региональной минцифры. По словам Сергея Цукаря, важная роль при таком позиционировании отводится формированию кадрового потенциала ИТ-отрасли и активному участию самих компаний в подготовке и удержании специалистов. 11 компаний-партнеров уже активно включились в образовательный процесс в рамках созданного в Новосибирской области кластера «Информационные технологии». Это Элтекс, Информационные системы и сервисы, СофтМолл, Компьютеры и сети, СибАкадемСофт и другие.

Как сообщил директор Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники Андрей Безгеймер, запуск кластера состоялся в сентябре 2024 года в рамках федерального проекта «Профессионалитет», реализация которого велась в соответствии с целями и задачами национального проекта «Образование». Ядро центра – колледж электроники и вычислительной техники. Также в него входят Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака, Новосибирский политехнический колледж, Новосибирский колледж систем связи и сервиса, Новосибирский колледж печати и информационных технологий. В ближайшее время присоединится Новосибирский кооперативный техникум имени А. Н. Косыгина.