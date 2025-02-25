Новосибирский гимназист стал призером в разработке мобильных приложений на Национальной технологической олимпиаде

Стали известны имена победителей и призеров первых в этом сезоне финалов Национальной технологической олимпиады (НТО) для школьников 8-11 классов. НТО проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей». В Москве были объявлены итоги по профилю «Разработка мобильных приложений». В числе призеров – школьник из Новосибирской области.

Профиль «Разработка мобильных приложений» НТО проходил впервые, но он уже стал очень востребованным: заявки подали порядка 2,4 тысяч учащихся 8-11 классов из разных уголков России. В заключительный этап попали всего 44 участника, то есть конкурс составил более 50 человек на место. Награждение финалистов проходило в стенах вуза-организатора – НИЯУ МИФИ. Школьник из Новосибирска Никита Жаворонков из гимназии № 6 стал призером в разработке мобильных приложений.

Победители НТО получат не только дипломы, но и дополнительные возможности для образования: 100 баллов ЕГЭ или поступление без вступительных испытаний в ведущие вузы страны. Участие в олимпиаде помогло школьникам развить технические компетенции и навыки командной работы, которые пригодятся на их будущем профессиональном пути.