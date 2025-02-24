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Наука и образование

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Когда новосибирские школьники отправятся на весенние каникулы?

Перед последней четвертью учебного года ребят ждет восемь дней отдыха.

pixabay.com

Стало известно, когда школьники пойдут на весенние каникулы в 2025 году, пишет АиФ-Новосибирск. Ребятам остался последний месяц самой длинной четверти. На этот раз Минпросвещения России установило каникулы с 24 по 31 марта (включительно).

Однако для школ с триместровой системой обучения график другой — с 7 по 13 апреля.

При этом отмечается, что расписание ведомства носит рекомендательный характер — каждая школа имеет право самостоятельно принимать решение по проведению каникул.

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