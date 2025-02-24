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Какие новосибирские университеты попали в топ лучших ИТ-вузов страны?

В рамках рейтинга оценивали больше шестидесяти направлений подготовки, связанных со сферой IT.

pixabay.com

Три новосибирских вуза вошли в топ-20 лучших ИТ-вузов России. Рейтинг составила АНО «Цифровая экономика», в исследовании участвовали более трехсот вузов страны, пишет РБК. НГТУ стал вторым в топе, НГУ занял шестое место, СибГУТИ досталась восемнадцатая позиция списка.

Лидером стал Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. В рейтинг также вошли другие известные университеты, активно развивающие цифровые направления и сотрудничающие с крупными технологическими компаниями.

Оценивались 63 направления подготовки, связанные с IT-сферой, такие как «Компьютерные и информационные науки», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность» и другие. Оценка проводилась на основе официальной статистики и опроса представителей ведущих технологических компаний. 

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