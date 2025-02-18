В Новосибирске появится новая лаборатория на базе Института медицины и медицинских технологий НГУ

Инновационные компании «Папийон» и «СейфВижн» заключили договор о сотрудничестве с Новосибирским государственным университетом., сообщает пресс-служба НГУ. В планах на 2025-2026 гг.: открытие лаборатории на базе Института медицины и медицинских технологий НГУ (ИММТ НГУ) для объединения усилий в разработке новых методик лечения и применения инновационной медицинской кровати, а также Системы поддержки принятия врачебных решений.

Данное соглашение — первый шаг к взаимодействию между организациями, позволяющий создать длительное научное и образовательное партнерство. В результате планируется создать Лабораторию, интегрированную в образовательный процесс по специальности «Медицинская кибернетика» — это новое направление, первый набор на которое состоится в сентябре 2025 года.

Студенты будут вовлечены в производственную деятельность компании в рамках выполнения дипломных проектов. Это позволит объединить усилия в разработке новых методик лечения, используя потенциал медицинского оборудования, и новых подходов ИИ, компьютерного зрения и машинного обучения для наблюдения за пациентами. Основная цель — создание научной базы, где студенты и преподаватели будут проводить свои научные исследования, публикуя результаты в журналах международного уровня.

Фото: пресс-служба НГУ