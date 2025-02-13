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Наука и образование

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На программу «Научно-технологическое развитие Новосибирской области» направили более 2,4 млрд рублей

Какие задачи сегодня являются приоритетными для нашего региона в рамках научно-технической сферы?

nso.ru

Губернатор Андрей Травников провел заседание совета по научно-технической политике при правительстве Новосибирской области, посвященное Дню российской науки.

«Если у наших уважаемых исследовательских и образовательных организаций есть наработки, которые могут дать результат экономике Новосибирской области, их можно направить в наш адрес, мы их рассмотрим, и если коллегиально одобрим, то они попадут в перечень приоритетных отраслевых задач, и под них будем искать источники финансирования и реализовывать. Именно такой подход будет в дальнейшем реализовываться», – отметил глава региона.   

Доклад «Научно-технологическое развитие Новосибирской области: итоги, приоритеты, задачи, инструменты» участникам совета представили заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова и министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

Сегодня наш регион стабильно входит в высшую группу инновационного развития субъектов Российской Федерации, второй год подряд занимая пятое место в профильном национальном рейтинге. 

В рамках программы «Академгородок 2.0», включающей не только научную и инновационную инфраструктуру, но также социальные, транспортные, инженерные объекты, за пять лет реализовано 23 проекта, на общую сумму 9,8 млрд руб.

Для выполнения целей и задач программы НТР министерством науки и инновационной политики Новосибирской области, в тесном взаимодействии со всеми отраслевыми органами власти, научными организациями, вузами, предприятиями, ведется работа по формированию отраслевых задач, которых сегодня насчитывается двадцать четыре. 

В их число входит разработка цифровой модели управления эффективностью работы межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, исследования эффективных методов очистки промывных вод с объектов водоподготовки, применение БПЛА с геодезическим оборудованием для определения границ территорий выявленных объектов археологического наследия и другие задачи. 

На реализацию программы «Научно-технологическое развитие Новосибирской области» в 2024 году было направлено более 2,4 млрд рублей. 

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