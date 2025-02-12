180 тонн книг: научная библиотека в новом кампусе НГУ получит более 600 тысяч книг

Сотрудники библиотеки уже начали упаковку книг, непосредственно переезд начнется в конце мая, когда будет завершено оснащение нового здания необходимой мебелью и оборудованием. К сентябрю нужно будет переместить весь фонд библиотеки и расставить все книги и журналы по стеллажам.

«Локации в корпусе поточных аудиторий оснастят технологиями Центра искусственного интеллекта НГУ по принципу «умного дома». Современнейшая научная библиотека с элементами искусственного интеллекта в новом кампусе НГУ – это часть многофункционального пространства: оно включает зону свободной планировки, где учащиеся смогут собираться и работать группами, а также тихие зоны с медиаэкранами, акустическими панелями с генерацией контента, который будет подбираться под настроение ребят», – прокомментировала заместитель губернатора Ирина Мануйлова.



В библиотеке появятся современные технические возможности для студентов и сотрудников. У учащихся будет возможность через станции самообслуживания оформлять книги, которые появятся в открытом фонде. В читальном зале вся литература также будет находиться в открытом доступе. Издания с открытым доступом будут снабжены радиочастотными метками, которые позволят проводить инвентаризацию этой части фонда в автоматизированном режиме.



Кроме того, библиотека будет оснащена машиной для автоматического обеспыливания и обслуживания находящихся на хранении книг. Книги очищаются от пыли и частиц вредных микроорганизмов с шести сторон, непосредственно в камере машины. Для этого используются вращающиеся самоочищающиеся щетки, сделанные из натуральных, безопасных для обработки книг и документов материалов. Книгохранилища также будут оборудованы передвижными стеллажами с электроприводом и компьютерным управлением. Компактная система хранения позволит свободно разместить библиотечные фонды, в то время как возможности существующего книгохранилища НГУ давно уже исчерпаны.